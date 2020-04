Työttömien määrä kasvaa myös Länsi-Saimaan alueella – koronatilanne näkyy tuoreissa tilastoissa

0

Koronatilanne alkaa näkyä entistä selvemmin työttömyysluvuissa.

Työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat maaliskuussa koko Länsi-Saimaan alueella.

Tiedot käyvät ilmi Kaakkois-Suomen ely-keskuksen julkaisemasta kuukausittaisesta työllisyyskatsauksesta.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi Lemillä 37 prosentilla, Savitaipaleella 28 prosentilla ja Taipalsaarella 45 prosentilla. Enemmistö työttömistä on kaikissa kolmessa kunnassa edelleen miehiä.

Noin puolet työttömistä on yli 50-vuotiaita. Noin joka kymmenes työtön on alle 25-vuotias.

Savitaipaleella oli maaliskuussa avoinna kahdeksan ja Taipalsaarella seitsemän työpaikkaa. Lemin lukua ei ole tilastosta saatavilla.

Noin puolet työttömistä on yli 50-vuotiaita.

Työttömistä työnhakijoista lomautettuja on Lemillä 28 prosenttia, Savitaipaleella 23 prosenttia ja Taipalsaarella 27 prosenttia.

Kaakkois-Suomen matalin työttömyysaste on edelleen Taipalsaarella, kymmenen prosenttia. Lemillä työttömien osuus työvoimasta oli 10,7 prosenttia ja Savitaipaleella 12,7 prosenttia.

Lappeenrannan seudulla työttömiä oli maaliskuussa kaikkiaan 1 413 enemmän kuin vuosi sitten.

Kokonaismäärä on 5 380 ja prosentuaalinen kasvu 36 prosenttia. Työttömyysaste oli 13,1 prosenttia ja lomautettujen osuus vajaa neljännes.

Kun maaliskuun tilannetta verrataan kuluvan vuoden helmikuuhun, työttömien ja lomautettujen yhteismäärä on noussut 24 prosentilla.

Pelkästään työttömien määrässä on kuuden prosentin nousu ja lomautettujen määrässä peräti 186 prosentin kasvu.

Etelä-Karjalassa lomautettuina on eniten myyjiä, tarjoilijoita sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä.

Työttömät Länsi-Saimaan alueella (maaliskuu 2020/maaliskuu 2019)

Lemi: 147/107, lomautettuina 41.

Savitaipale: 179/140, lomautettuina 42.

Taipalsaari: 224/154, lomautettuina 61.

Lähde: Kaakkois-Suomen ely-keskus/Kaakkois-Suomen TE-palvelut

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.