Kirjastossa riittää työtä, vaikka asiakkaita ei saa sisään päästääkään.

Lappeenrannan kaupunki tiedotti viime maanantaina, että sähköinen asiakkuus on nyt mahdollista Heili-kirjastoissa. Niin Lemi, Savitaipale kuin Taipalsaarikin ovat osa Heili-järjestelmää.

Taipalsaaren kirjaston kirjastovirkailija Päivi Puheloinen kertoo, että e-aineisto kiinnostaa enenevissä määrin. Hän on kirjoittanut poikkeustilan aikana neljä väliaikaista e-korttia.

– Ei niitä kuitenkaan sen enempää ole kysytty, hän sanoo.

Kirjasto tarjoaa nyt e-asiakkuuden, vaikka ei olisi aiemmin ollut kirjaston asiakas tai ei omistaisi kirjastokorttiin liitettyä nelinumeroista pin-koodia. Tietoturvasyyt estävät antamasta pin-koodia puhelimessa tai sähköpostilla, mutta väliaikaisen e-asiakkuuden eli sähköisen asiakkuuden kirjaston maksuttomia e-aineistoja varten voi saada. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä omaan kirjastoon joko puhelimitse tai sähköpostilla. Väliaikaiset tunnukset ovat voimassa poikkeusaikana. Kirjastojen avaamisen jälkeen kaikki väliaikainen poistuu, ja asiakkuutta voi jatkaa hoitamalla asian paikan päällä siinä kirjastossa, jonka kautta sähköinen asiakkuus on solmittu.

Erikoiskirjastonhoitaja Merja Rostila Lappeenrannan kaupunginkirjastosta sanoo, että e-asiakkuus ei ole saanut suurta yleisöryntäystä ainakaan alkuun. Eli uusia käyttäjiä ei juuri ole tullut.

– Kolme väliaikaista kirjastokorttia olen kirjoittanut. Pin-koodeja on kysytty joitakin kymmeniä, hän kertoo.

Sähköisten aineistojen lainaus ja kysyntä on ollut kasvussa jo pitkään.

– Nyt varsinkin. Ongelma on, ettei aineistoa ole niin paljon, sitä pitäisi olla enemmän, mutta kustantajat eivät tarjoa. Valtakunnallinen e-kirjasto olisi todella hyvä nyt. E-aineistoa voi lainata vain yksi kerrallaan, ja sitten syntyy jonoja. Maksullisissa palveluissa tarjonta on e-aineistojen osalta laajempaa.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kirjastot pidetään suljettuina 13. toukokuuta saakka. Taipalsaaren kirjastossa työskentelee kaksi virkailijaa, joista Puheloinen tekee tällä hetkellä kaksipäiväistä työviikkoa. Kolme päivää viikosta hän on vuosilomalla.

– Tällä hetkellä luetteloin ja teen kirjatilauksia.

Toinen virkailija tekee poistoja, mikä on sellaista hommaa, jota ei aukioloaikoina ehdi tehdä.

– Asiakkaat ottavat kovasti yhteyttä, että eikö kirjastoa voisi jo avata. Toimimme kuitenkin aluehallintoviraston määräysten mukaan. Emme voi täällä nyt omia ratkaisuja tehdä, Puheloinen muistuttaa.

Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen kertoo, että Savitaipaleella e-aineistoa ei juuri kaivata.

– Maaseudulla siihen ei ehkä olla niin totuttu.

Kirjastolla on kaksi kokoaikaista työntekijää. Tekemistä on piisannut.

– Meillä oli alakerrassa remontti ja evakosta saatiin nyt tavaroita paikoilleen. Kaikenlaista järjestelytyötä on ollut. Tilailen esimerkiksi uutuuskirjoja, Toivanen kertoo.

Hänkin sanoo, että ihmiset ikävöivät kirjastoon.

– Kylillä kysytään, että eikö voisi jo aukaista, mutta ei voi, Toivanen harmittelee.

Kesällä on mahdollisesti tulossa runsaasti poistokirjoja myyntiin, sillä nyt senkin rupeaman on ehtinyt ottaa työn alle.

Väliaikaisia e-asiakkaita ei Savitaipaleen kirjastolle ole vielä tullut.

Lemin kirjaston työntekijät ovat tehneet myös muun muassa siivoustyötä sulkuaikana. Lisäksi he olivat mukana kunnan soittoringissä.

Kirjastojen palautusluukut ovat olleet suljettuina huhtikuun alusta saakka. Sulkuaikana ei mene maksuja, vaikka lainat erääntyisivät. Perjantaina aluehallintovirasto tiedotti, että kunta voi omalla päätöksellä avata luukut, jos haluaa. Savitaipale avasi luukun, Lemi ja Taipalsaari eivät. Savitaipaleella luukkuun voi palauttaa ainoastaan Savitaipaleella lainatut kirjat.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi