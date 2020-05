Lemin seurakuntatalo aiotaan huutokaupata – kolme kirkkoneuvoston jäsentä jätti asiasta eriävän mielipiteen

Lemin seurakuntatalo aiotaan huutokaupata. Asiasta päätti Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan viime viikon torstaina.

Taipaleen seurakunnan talouspäällikkö Tiina Lavikan mukaan päätöstä siitä, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa talo laitetaan nettihuutokauppaan, ei vielä ole.

– Kyseessä ei ole nopea kauppa, jotta ostajat ehtivät tutustua kohteeseen. Uskoisin, että huutokauppa jatkuu heinäkuulle asti.

Kirkkoneuvoston kokouksessa oli nähtävillä seurakuntatalon myynti-ilmoitus, jota tullaan käyttämään huutokaupat.com-sivustolla.

Kirkkoneuvoston jäsenet eivät olleet yksimielisiä sisäilmaongelmista kärsivän seurakuntatalon huutokauppaamisesta, vaan Elma Mikkola esitti asian palauttamista takaisin valmisteluun. Anu Karhu ja Leo Peuha kannattivat Mikkolan esitystä.

Äänestyksessä seurakuntatalo päätettiin kuitenkin laittaa myyntiin äänin 9–4. Asian palauttamista takaisin valmisteluun kannattivat Elma Mikkola, Anu Karhu, Leo Peuha ja Juha Mielikäinen.

Seurakuntatalon huutokauppaamista kannattivat Urho Kärmeniemi, Marjukka Ahtiainen, Kari Immonen, Anni Kilpiä, Osmo Laine, Olavi Pikkarainen, Paula Tuomi, Erja Ässämäki sekä Lea Karhinen.

Mikkola, Karhu ja Mielikäinen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Karhun mukaan kiinteistöstrategia ei ole linjannut seurakuntataloja myytäväksi eikä seurakuntalaisten kuulemista tai lapsivaikutusten arviointia ole tehty.

– Rakennuksen omistajan on olemassa olevien lausuntojen ja kaavamääräysten nojalla pidettävä rakennus kunnossa, Karhu totesi.

Hänen mukaansa myynti-ilmoitusta ei ollut nähtävillä ennen kokousta.

Mikkolan ja Mielikäisen mielestä kaikki vaihtoehdot ja niiden kustannukset on selvitettävä ennen kuin seurakuntatalon myymisestä voidaan tehdä päätöstä.

He pitivät peruskorjauksen hinta-arviota sekä uuden seurakuntatalon rakentamiskustannuksista tehtyä arviota ylimalkaisina.

Lemin seurakuntatalon kohtaloa on pohdittu pitkään. Seurakuntatalo on ollut käyttökiellossa reilun vuoden verran. Talouspäällikkö Tiina Lavikan mukaan rakennuksen kunnostaminen ja ylläpitäminen olisi kallista seurakunnan tilatarpeisiin nähden.

Seurakuntatalon purkamista varten tarvittaisiin puolestaan purkulupa. Lemin kunta ei kuitenkaan myöntänyt sitä, vaan vetosi Museoviraston ja ely-keskuksen lausuntoon.

Taipaleen seurakunta on selvittänyt Kirkkohallituksen näkemystä seurakuntatalon myymisestä.

– Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan tämän kaltaiset rakennukset, jotka eivät enää ole seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä ja jotka aiheuttavat kohtuuttomia kustannuksia, on hyvä myydä, kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjassa todetaan.

Kellotapulia korjataan reilulla 14 000 eurolla

Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy:n tarjouksen, joka koskee Lemin kellotapulin kunnostusta.

Seurakunta pyysi neljältä arkkitehtitoimistolta tarjousta kellotapulin kunnostusta varten. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy oli ainoa, jolta seurakunta sai tarjouksen määräaikaan mennessä.

Sen jättämän tarjouksen kokonaishinta on 14 660 euroa. Lisätöistä maksetaan arkkitehdille noin 80 euroa ja muille suunnittelijoille noin 70 euroa tunnilta.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myös jumalanpalvelusten järjestämisestä poikkeusolojen aikana. Taipaleen seurakunta on järjestänyt yli kuukauden ajan sunnuntain jumalanpalveluksen pääkirkossa Savitaipaleella, ja jumalanpalvelusta on voinut seurata verkossa. Jatkossa nettiin kuvattava jumalanpalvelus voidaan järjestää myös Lemin tai Taipalsaaren kirkoissa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

