Urheilukenttä on tullut salibandypelaajalle kevään aikana tutuksi – lemiläinen Eemil Louhelainen harjoittelee omatoimisesti viidesti viikossa

Harmaat sormikkaat merkkaavat spurtin mittaa pituushyppypaikan vauhdinottosuoralla. Maanantai on nopeuspäivä.

Kirkonkylän urheilukenttä on tullut kevään mittaan tutuksi lemiläiselle Eemil Louhelaiselle. Punamurske värjää salibandya harrastavan Louhelaisen lenkkarit harva se päivä.

– Meillä on viisi omatoimiharjoituspäivää viikossa. Nopeutta, kestävyyttä ja lihaskuntoa, Louhelainen summaa.

– Huilipäiviä on viikossa kaksi. Silloinkin tulee kyllä pyöräiltyä ja vedeltyä kotipihassa, vuonna 2005 syntynyt reikäpallotaituri hymyilee.

Louhelainen aloitti salibandyn Lemillä KoPa Junioreissa. Kauden 2018–2019 hän pelasi kaksoisedustuksella myös Lappeenrannan NST:ssa.

Maaliskuussa koronan takia kesken jääneellä kaudella Louhelainen pelasi yksinomaan NST:ssa C2-juniorien SM-sarjaa.

– Onhan se kovempaa ja nopeampaa peliä kuin aluesarjassa. Pelimatkat ovat pidempiä, esimerkiksi Ouluunkin asti, hän summaa.

Ensi kaudella päällä on painotuore SaiPa Salibandyn pelipaita, kun NST ja toinen lappeenrantalaisseura PoNoVo yhdistyvät jääkiekosta tutun nimen alle.

– Eipä se hirveästi muuta, kun joukkue on kuitenkin aika lailla sama, Louhelainen tokaisee tyynesti.

Nykytilanteeseen nuori mies suhtautuu ylipäätään varsin rennosti. Omatoimiharjoittelu jatkuu, kunnes toisin kerrotaan.

– Vähän yksinäistä välillä on, Louhelainen huokaa.

Treeniseuraa ovat kuitenkin pitäneet sekä äiti Sari Rasa että nuorempi Eetu-veli.

– Tässä tulee samalla liikuttua itsekin, Rasa naurahtaa.

– Hyvä, että poikkeusaika sattui kevääseen. Kausi oli loppusuoralla ja kevätauringon voimalla kestää paljon enemmän. Jos sama olisi tullut keskelle pimeää syksyä, niin olisi varmaan ollut vaikeampaa, hän miettii.

Lemiläisperheen kotipihalta löytyy tilaa pienimuotoiselle pallolliselle lajiharjoittelulle.

– Siinä pääsee vetelemään maaliin, neppailemaan ja kikkailemaan, Louhelainen kertoo.

Tarvittaessa sisälle tehdään tilaa fysiikkatreenejä varten.

– Siirrellään huonekaluja ja hankitaan tarvittavat välineet, Sari Rasa täydentää.

Eemil Louhelainen

Eemil Louhelainen kuuluu ikäluokkansa lahjakkaimpien pelaajien joukkoon Kaakkois-Suomessa.

Hän ollut useamman kerran mukana Maajoukkuetie FBA-alueleireillä sekä osallistunut myös talenttileiritykseen.

Päättyneen kauden osalta Louhelainen komeilee NST:n C2-joukkueen sisäisen pistepörssin kärkipaikoilla yhdessä toisen lemiläisen Sampo Ahosen kanssa. Myös Ahonen on saanut salibandyoppinsa KoPa Junioreissa.

Kaksikko oli voittamassa lemiläisjoukkueessa vuonna 2005 syntyneiden Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan ylialueellisen sarjan pronssia viime keväänä.

Kuluvalla viikolla valtiovalta pohtii korona-ajan rajoitustilannetta.

Nuoria mietityttävät kouluasiat: palataanko lähiopetukseen keväällä vaiko vasta ensi syksynä.

– Voihan sitä vielä kouluunkin mennä. Itse olen kyllä kokenut etäkoulunkäynnin jopa helpommaksi, Lemin koulukeskuksessa kahdeksatta luokkaa käyvä Louhelainen tuumii.

Salibandyn osalta Louhelainen toivoo mahdollisimman nopeasti paluuta normaaliin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

