Kaivovesitutkimus on tarpeen kaikille – Kymen ympäristölaboratorion kemisti sanoo, että Suomenniemelläkin stopannut kaivovesikierros keräsi jutuille valveutuneita ihmisiä

Kaivovesikierros kaarsi Suomenniemen Salen pihalle viikko sitten torstaina 23. huhtikuuta. Kyseessä on Kymen ympäristölaboratorion vuotuinen prosessi jakaa tietoa ja vastaanottaa kaivovesinäytteitä.

Suomenniemi oli uusi kohde kierroksella. Koronatilanteesta johtuen myös konseptia on pitänyt miettiä uusiksi.

– Ennen olemme vieneet kirjastoihin näytteenottopulloja. Sieltä niitä on sitten voinut omaan tahtiin noutaa, Suomenniemelle heti aamu yhdeksäksi teipatulla autolla kurvannut kemisti Riikka Pöntinen Kymen ympäristölaboratoriosta kertoo.

Nyt päätettiin, että yhdessä kohteessa ei vain käydä piipahtamassa näytteitä hakemassa, vaan viivytään kuusi tuntia. Näin asiakas voi hakea näytteenottopullot, -ohjeet ja saatteen sisältävän kassin ja palauttaa näytteet vaikka saman päivän aikana.

– Mäntyharjussa eilen kasseja meni noin 30. 11 palautti näytteen saman päivän aikana, Pöntinen kertoo.

Jos näytettä ei ehdi ja pysty palauttamaan samantien, voi sen tuoda myös suoraan Kymen ympäristölaboratoriolle Kuusankoskelle.

– Kassista ei veloiteta. Jokainen voi ottaa itselleen sopivalla hetkellä näytteet.

Pöntinen kertoo, että heidän työpaikallaan koronatilanne ei oikeastaan näy.

– Etätöitä emme voi tehdä. Laborantit ovat töissä, mutta työvuoroja on porrastettu. Tuotamme palveluja muun muassa vesilaitoksille, joten emme voi laittaa ovia kiinni, Pöntinen sanoo.

– Toki suojaudumme aina asianmukaisesti, emmekä lähde minnekään, jos ei ole pakko, hän jatkaa kasvomaskin takaa.

Pöntinen muistuttaa, että juomavesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tutkimusnäytteet olisi hyvä ottaa 3– 6 vuoden välein.

– Kuuden vuoden välein olisi hyvä tehdä laajempi tutkimus.

– Vaikka olisi uusi kaivo ja vesi maistuisi hyvältä, voi silti olla, että parametrejä löytyy.

– Jos jokin on pielessä, niin se on tutkittava.

Toisinaan Kymen ympäristölaboratoriossa ollaan tilanteessa, että mökkiään myyvä henkilö haluaa tutkimattomasta itse hyväksi koetusta kaivovedestä pikaisesti näytteen ja todistuksen, että hyvää on.

– Asia pitää hoitaa ajoissa. Emme voi seuraavaksi päiväksi sitä saada tehtyä.

Suomenniemellä kaivovesikasseja haettiin kuuden tunnin aikana 14. Kaikkiaan 11 palautti näytteen.

Taisto Hirvonen oli aamun ensimmäinen asiakas.

– Porakaivo löytyy. Ei ole toviin tehty tutkimusta. Tarpeeseen tulee, hän sanoi ja kehaisi kun tarvittavat välineet saattoi hakea niin kätevästi – ja vieläpä palauttaakin näytteen saman päivän aikana.

– Otin tässä naapurillekin samalla tämän kassin, kun hän totesi, että sama tilanne!

Kaivovesikasseita löytyi näytteenottopullot niin pora- kuin rengaskaivojen vesille. Pöntinen kokee, että paikalla oli valveutuneita ihmisiä.

– Emme tuputa mitään. On ihmisen omissa käsissä haluaako tutkia kaivoveden. On hyvä kuitenkin muistaa, että esimerkiksi kiinteistönmyyntitilanteessa olet itse vastuussa myös vesistä.

Pöntinen korostaa, että tutkimus on hyväksi. Huonolaatuinen kaivovesi voi aiheuttaa monenlaista.

– Mökkiläisillä on pienempi riski saada pitkäaikaissairauksia, jos vettä käytetään vain se pari kuukautta vuodessa.

Esimerkiksi Porvoossa vesinäytteistä on löytynyt korkeita radonpitoisuuksia. Tällaisessa tilanteessa syöpäriski kasvaa. Myös arseeni voi lisätä riskiä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi