Kirjapuntari: Nallen kämmen kävi

Björn Wahlroos

Kuinkas tässä näin kävi? – Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua

Otava 2019

Kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos, UPM-Kymmenen ja Sampo Oyj:n hallitusten puheenjohtaja kirjoittaa uusimmassa kirjassaan myös toimittajien ammattinäkymistä ja sanomalehtiä koskevista trendeistä.

“Nuorempi sukupolvi ostaa yhä suuremman osan kestokulutushyödykkeistään ja vaatteistaan kansainvälisestä nettikaupasta, kuten Amazonista tai Net-a-porterista, ja saa suuren osan uutisvirrastaan englanninkielisiltä sivustoilta, kuten Guardianista, Bloombergilta tai FT-comista. Samalla myös maku- ja lukutottumukset kansainvälistyvät, mikä tuottaa entistä suurempia ongelmia paikallisille toimijoille.”

Wahlroos uskoo myös algoritmien voimaan. Optimistisimmat uskovat, että niiden avulla paikallislehdenkin toimittajan työ voidaan robotisoida.

Parikkalalainen Jani Halme sai vuonna 2018 vuoden journalistipalkinnon, kun hän keräsi ja julkaisi juttuja 160 paikallislehdestä. Hän osasi arvostaa pienet jutut suuriksi. Hän ei jaa Wahlroosin näkemystä, jonka jakavat hänen kanssaan jopa monet journalismin edustajat.

Ennustan, että äärimmäinen globaalisuus vaatii vastapainokseen lehtien teossa äärimmäisen lokaalisuuden, paikallisuuden. Väliinputoajia tässä kaksinapaisuudessa eivät ole paikallislehdet, vaan laajemman levikin sanomalehdet.

Kirjan luvut ovat nimiltään Genesis, Hybris, Nemesis ja Renessanssi.

Taloushistoriassa ne merkitsevät jotakuinkin sodan jälkeistä, itävientivetoista kasvun aikakautta, Nokia-vetoista Suomen suuruuden aikaa ja sitten aikaa, jolloin globaali alkoi olla Suomen teollisuudelle ja kaupalle jo liian vaikeaa.

Tänään kirjan aikajana on jo vanhentunut. Renessanssi oli jo alkanut, mutta toiko korona maailmantalouteen lopun ajan näyt?

Kirjan luvut ovat nimiltään Genesis, Hybris, Nemesis ja Renessanssi.

Sanomalehdistön näkymät ovat kirjassa sivujuonne, mutta Wahlroosilla on paljon asiaa leipälajissaan, metsäteollisuuden tarinanassa.

UPM-Kymmene on sanapari, joka koskettaa tavalla tai toisia kymmeniä tuhansia Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, jossa se on merkittävä metsänomistaja Suomenniemeä myöten.

Wahlroos pystyy osoittamaan tulosnumeroilla ja maallikolle aika näyttävästi, että UPM-Kymmenen omistusjärjestelyt ja kapasiteetin suunnanmuutokset menivät globaalilla pelikentällä aika nappiin.

Markkinataloushenkinen Wahlroos näkee Suomen talouden jarruiksi edelleen jäykät rakenteet, valtion liian suuren roolin, työmarkkinajärjestöjen vallan sekä omistuksen kovan verottaminen.

Björn Wahlroos asuu kartanossa ja on kuninkaan kaveri, mutta ei aatelinen, vaan palkkavirkamiehen poika.

Hän muistuttaa myös, että ruotsinkieliset nimet ovat huvenneet suuromistajasukujen luettelossa. Casimir Ehrnrooth, kansan suussa “Äänruutti”, oli aikoinaan Kaukaan herra ja hänen linnansa erikoisen muotoinen pääkonttori.

“Mutteri”, tuo monelle rakennusmiehelle, myös allekirjoittaneelle kesäiselle betonikärrärille, oli mieluinen työpaikka.

Nyt metsäteollisuutta ei enää johdeta “Mutterista” käsin.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.