Lukijan mielipide: Millaista tulevaisuutta Savitaipaleelle ollaankaan rakentamassa?

Ilkka Huovio kirjoitti mielipidepalstalla (LSS 2.4.), että Pöksänlahden alue voisi olla osallisena Paras maisemahanke -kilpailussa, johon ehdotukset tulee lähettää 4. syyskuuta mennessä.

Kilpailussa eivät ota mittaa toisistaan maisemat, vaan maisemahankkeet, joiden tulee olla jo toteutuneita ja niiden on pitänyt olla avoimena yleisölle vähintään kolme vuotta hakemusten jättämisajankohtana. Pöksänlahdessa toteutettu hanke ehtisi vasta myöhempiin kilpailuihin, aikaisintaan vuonna 2024.

Huovion kirjoitus kanavoi monen kuntalaisen ja mökkiläisen huolen Pöksänlahden luonnon suojelemisesta. Kunta on kuitenkin suunnittelut Pöksänlahteen pientaloaluetta, ja hanke on edennyt tonttien markkinointiin.

Tarkoitus ei ole asettaa luontoa ja rakentamista vastakkain.

Matkan varrelle on mahtunut kaavaesitys luontoselvityksineen, valitus hallinto-oikeuteen osaksi luonnonsuojeluperustein sekä uusi, korjattu kaava. Tähän prosessiin on kulunut vuosia, korjatun kaavan aloittaminen ajoittuu vuoteen 2015.

Ei voi välttyä miettimästä, miten laajaa kannatusta kunnan rakentamispolitiikka todellisuudessa nauttii ja miksi luonnonsuojelua kannattavat äänet tuntuvat kuuluvan myöhään ja vaimeasti.

Tarkoitus ei ole asettaa luontoa ja rakentamista vastakkain, vaan herättää ajatuksia siitä, millaisista aineksista rakennetaan Savitaipaleen tulevaisuutta ja ketkä ovat mukana rakentamassa.

SEIJA SIRÈN

Helsinki/Paimensaari

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.