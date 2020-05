Peijonsuon Hyödyksi-aseman kupeessa muovi puhdistuu ja lähtee uusiokäyttöön. Kesällä 2019 perustetun Plasmet Oy:n toimintaa käynnistetään siellä täydellä teholla koronavirusepidemiasta huolimatta. Plasmet Oy on muovijätteen ja metalliromun kierrätykseen keskittyvä yritys. Se kerää romumetallia, kuivattuja romuajoneuvoja, teollisuuden ja kaupan pakkausmuoveja sekä maatalousmuoveja.

– Toistaiseksi keskitymme muovijätteistä nimenomaan kalvomuoveihin. Kuluttajamuovipakkausten kerääminen ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitelmissa, Marja Salminen yrityksen toimistolta kertoo.

Kalvomuovia kerätään erilaisista käyttötarkoituksista. Maatiloilta otetaan vastaan muun muassa paali- ja aumamuovia sekä mansikkamuovia. Muovijätteen vastaanottamisesta peritään maksu, metallista ja akuista ei mene maksua.

Metallia otetaan vastaan myös kotitalouksilta lukuun ottamatta metallipakkauksia, kuten esimerkiksi säilyketölkit tai maalipurkit. Yritys noutaa myös romuajoneuvoja, joista on poistettu nesteet ja renkaat.

Plasmet Oy työllistää tällä hetkellä suoraan kolme henkilöä täysiaikaisesti. Alihankintayhteistyön ja vuokratyövoiman kautta nuppiluku kasvaa kuuteen. Lähiaikoina on suunnitelmissa myös lisätyövoiman palkkaaminen.

Plasmetin toiminta keskittyy Savitaipaleelle. Poikkeusolojen aikana toimistolta Kiesiläntieltä on siirrytty etätöihin, mutta Hyödyksi-aseman viereisellä tontilla toimitaan kuten ennenkin.

– Toimistolla ollaan tavattavissa sopimuksen mukaisesti, Salminen sanoo.

Käsittelyalue ei vielä ole valmis, siksi Kiesiläntiellä keskitytään toistaiseksi ainoastaan muovin käsittelyyn.

– Suurempia metallieriä on mahdollista kerätä asiakkailta ja kuljettaa suoraan hyödynnettäväksi, kunnes koko alue on saatu käyttöön.

Alueelle joko tuotu tai Plasmetin noutama muovijäte lajitellaan, minkä jälkeen se puhdistetaan mekaanisesti sekä paalataan. Käsitelty muovijäte toimitetaan hyödyntämislaitokseen uusiomuovin raaka-aineeksi Suomeen tai myös ulkomaille.

– Kaikki uudelleen hyödynnettäväksi kelpaava materiaali jatkaa meiltä matkaansa hyödyntämislaitoksiin. Metallijätteet menevät suomalaisiin hyödyntämislaitoksiin jatkokäsiteltäväksi.

– Muovijätteen hyödyntäminen uusiomuovin raaka-aineena on vahvasti kehittyvä ala. Etenkin Suomessa on hyödyntämislaitoksia vähän. Siksi osa keräämästämme jätteestä menee ulkomaille hyödynnettäväksi.

Hyödyntämislaitoksissa muovijätteestä valmistetaan granulaattia eli muoviraetta, jota muoviteollisuudessa käytetään korvaamaan neitseellistä raaka-ainetta uusien muovituotteiden valmistuksessa.

– Mikäli meille tulevan jätteen seassa on uusiokäyttöön kelpaamatonta materiaalia, ne lajitellaan meillä eroon hyödynnettävästä jätteestä ja toimitetaan hyödynnettäväksi energiajätteenä. Esimerkkejä tällaisista ovat hyvin likainen kalvomuovi tai muovin seassa olevat eri materiaalista valmistetut jakeet.

– Siksi muovijätteen käsittelyyn ja lajitteluun kannattaa kiinnittää huomiota jo jätteen syntysijoilla.

Plasmet pyrkii ohjaamaan jätettä tuovia tahoja. Ohjeistus on muun muassa, että kirkkaat, valkoiset ja värilliset kalvomuovit olisi hyvä lajitella erilleen jo jätteen syntypaikalla.

– Esimerkiksi paalimuovi on eri materiaalia kuin paaliverkot, mansikkamuovi erilaista kuin kasteluputket.

Muovin puhtauteen ja kuivana pitoon neuvotaan myös kiinnittämään huomiota.

– Märässä muovijätteessä seassa oleva vesi, jää ja lumi sekä maa-aines lisäävät jätteen painoa, jonka mukaan asiakasta laskutetaan.

Yrityksen nettisivut ovat vasta kehitteillä. Suunnitelman mukaan sinne on tulossa tarkempaa ohjeistusta käsittelystä ja lajittelusta.

– Neuvoja voi kysyä myös suoraan meiltä, Salminen kannustaa.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi