Viikon vieras: Pyhä lehmä

Maaliskuussa otettu oma koronatesti näytti negatiivista, joten vaikka tulikin reissattua virusalueilla, niin eipä tuo onneksi tarttunut. Tosin eiväthän näin vanhat ihmiset enää jaksa after skihin tai yökerhoihin muutenkaan lähteä. Jäi niidenkin rientojen seuraukset nuorempien iloksi.

Aika lailla näinä päivinä ollaan tilanteessa, jossa uusia tartuntoja monilla alueilla ei tule ja suurella tohinalla kyhätyt tehohoitopaikat ovat tyhjän panttina.

Tipen, Tapen ja Onni-pojan maahantuomat maskitkin on kohta saatu haudattua tai poltettua jätteenkäsittelylaitoksissa. Nehän eivät maadu juurikaan muovikassia tehokkaammin.

Samaan aikaan tuhansissa pienyrityksissä silmukka alkaa kiristyä yrittäjän pään ympärille eikä se ole enää otsapannan kohdalla, vaan vaaksan alempana. Tämän seurauksena valtion 40 miljardin euron verotuloista noin puolet tuovat arvonlisä- ja yhteisöverotulot tipahtavat arviolta viidenneksen eli neljä miljardia euroa.

Viennistä elävä Suomen suurteollisuus maksaa vähän alvia, koska viedyistä tuotteista sitä ei makseta Suomeen. Kotimaisen kulutuksen osuus valtion verotuloista on siis todella merkittävä.

Yhden sairaalapäivän kustannus on noin tonni, jolloin rahaa on neljä miljoonaa vähempään sairaalapäivään vuodessa eli noin 10 000:een päivittäin hoidettavaan ihmiseen. Tämä vastaa noin puolta Suomen sairaalapaikoista.

Tarkoitus on hyvä, mutta nyt juostaan sutta karkuun ja karhu tulee vastaan.

Harva muodikas startup-yrittäjäkään tietää, mitä pankkilainan korko merkitsee.

Suomen strategiana on tainnuttaa tartuntatilanne turvalliseksi, mutta sitä ei kyetä katsomaan kuukautta kauemmaksi.

Suomessa pitäisi katsoa tilannetta vähintään kolmen vuoden päähän, jolloin rajoitustoimia olisi pikaisesti avattava, että kykenisimme hoitamaan mummot ja papat silloinkin eikä vain nyt muutamia.

Jos itse olisin 80-vuotias, niin mieluummin ottaisin pienen koronariskin kuin kykkisin itsekseni yksinäisenä kotona tai hoitokodissa.

Sellaisia ihmisiä, joilla on kuollessaan todettu koronavirus – varsinaisesta kuolinsyystä riippumatta on noin kymmenen ihmistä päivässä. Normaali kuolleisuus on Suomessa noin 150 henkilöä päivässä. Jokin tässä suhteessa nyt mättää.

Nykyisistä johtavista poliitikoista harvoilla on todellisia omakohtaisia muistikuvia 1990-luvun laman tunnelmista tai osalla edes vuoden 2009 romahduksesta. Jos ministeri on Punavuoressa tai Kalliossa saanut lapsena kuitenkin tikkukaramellejä ja lihapullia päivittäin normaaliin tapaan, voi sen hahmottaminen, mitä on tulossa, olla mahdotonta.

Harva muodikas startup-yrittäjäkään tietää, mitä pankkilainan korko merkitsee – muista rahoitusongelmista puhumattakaan. Ehkä ne kohtapuoleen selviävät heillekin.

Toivottavasti nyt edes kuppilat, lounaspaikat ja ravintolat saataisiin auki. Juottoloihin voi laittaa sulkuajaksi kello 23 ja yökerhot kokonaan kiinni, niin halailusessiot jää väliin eikä synny viruslinkoefektiä.

Häät ja hautajaisetkin voitaisiin määrätä alkoholittomiksi niin pysyisivät ihmiset tolkuissaan. Avioliitossakin useimmat on kuitenkin koko ajan selvinpäin, joten olisihan se jo häissä muutenkin hyvä aloittaa.

JUKKA VUORINEN

Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja kuntapoliitikko Savitaipaleelta.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.