Punaisen Ristin viikon teemana ovat arjen ja kodin turvallisuus – Savitaipaleen osasto haastaa tekemään kotona turvallisuuskierroksen

Tällä viikolla vietetään Punaisen Ristin viikkoa. Viikon teemana on arjen ja kodin turvallisuus.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savitaipaleen osastosta muistutetaan, että kodin turvallisuus on erityisen tärkeää nyt, kun kotona vietetään paljon aikaa.

Osasto on jakanut sosiaalisessa mediassa turvallisuuteen liittyvää tietoa. Se myös haastaa tekemään kotona turvallisuuskierroksen.

Kierroksella tulisi kartoittaa, mikä kotona voisi aiheuttaa vaaratilanteen. Esimerkiksi luistavat matot ja lasten ulottuvilla olevat pesuaineet voivat olla vaaraksi. Ongelma kannattaa korjata heti.

Vaaranpaikoista kehotetaan ottamaan kuva ja jakamaan se Savitaipaleen osaston Facebook-sivulla. Samalla voi kertoa, miten ongelma on korjattu. Kuvia jakaneiden ja asiaa kommentoiden kesken arvotaan palkinto.

Arjen turvallisuutta voi tarkastella myös kotitapaturma.fi-sivustolta löytyvien tarkistuslistojen avulla.

Savitaipaleen osasto ei järjestä tänä vuonna perinteistä toritapahtumaa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.