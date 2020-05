Verkkokysely: Onko koulujen avaaminen mielestäsi perusteltua?

Suomalaislapset ovat käyneet pitkin kevättä koulua kotoaan käsin, mikä on tarkoittanut melkoista digiloikan ottamista ja uusien opetusmenetelmien kehittelyä. Julkisessa keskustelussa osa perheistä ja opettajista on toivonut, että koko loppukevät jatkettaisiin systeemillä, johon on kertaalleen jo jouduttu siirtymään. Osa taas on toivonut pikaista paluuta kouluun. Jälkimmäisten toive toteutuu, sillä koulut on päätetty avata 14. toukokuuta alkaen kahden viimeisen kouluviikon ajaksi. Tavoitteena on suojella lapsia, jotka eivät elä vakaissa kotioloissa.

Onko koulujen avaaminen mielestäsi perusteltua? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Onko koulujen avaaminen mielestäsi perusteltua? Kyllä

Ei Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

