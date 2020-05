Lukijan mielipide: Pikkumökkejä – onko niitä vai eikö ole?

Lehdistä saa välillä lukea valituksia, että perikunnille ynnä muille tuppaavat niin sanotut mummonmökit ja muut maaseudun pikkuasumukset jäämään käsiin. Minä taas olen vähintään yhtä ihmeissäni, kun niitä ei mistään löydy.

Olen tässä haikaillut vaatimatonta kesänviettopaikkaa jostain pohjoisen Savitaipaleen suunnalta. Siellä kun ovat lapsuuteni leikkipaikat, äitivainaakin Partakosken rannalta kotoisin.

Näyttäisi kuitenkin tilanne näiden vaatimattomimman pään asumuksien kanssa olevan sama kuin valtakunnan työvoiman: massiivinen työttömyys elää rinta rinnan kuristavan työvoimapulan kanssa.

Kyllä tavara kaupaksi menee, jos hinta on oikea.

Enpä usko. Rahatalouden laeista se ainoa, jonka meikäläinenkin joten kuten ymmärtää, sanoo että kyllä tavara kaupaksi menee, jos hinta on oikea. Ja jos ei ole, niin ei mene.

Toinen selitys olisi, ettei pikkumökkejä mainituilla seuduilla ole. Vaikea uskoa, kun on sellaisia itse nähnyt.

Kolmas selitys olisi, että kenenkään intresseissä ei ole välittää halpoja kiinteistöjä, koska sillä ei elä. Outo väite, sillä vähimmillään toimisto on läppäri, kännykkä, paremmat päivänsä jo nähnyt Toyota ynnä se serkunpoika, joka osaa tehdä verkkosivuja.

Aika monella nämä resurssit ovat jo valmiina. Kv-tutkinto ei ole ylivoimainen normaalijärkiselle ihmiselle eikä muunlaisia alalle kaivatakaan.

Toki on tässä lehdessäkin asianomainen kaupankäyntipalsta. Hyvä, mutta kiinteistönvälittäjän verkkosivuja ja asiantuntemusta se ei ihan korvaa.

Tilasin nyt kuitenkin lehden, laitan oman ilmoitukseni ja rupean kytikselle. Valtakunnan kiinteistönvälityskulttuuri ei siis näytä tukevan pienten mökkien ja pienten asiakkaiden kohtaamista, joten yritän olla odottamatta liikoja.

TUOMO LINTULAAKSO

Helsinki

