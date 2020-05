Korona laittoi kesäsuunnitelmat uusiksi tapahtumienkin suhteen. Monelta osin suunnittelu vaihtoehtoisilla tavoilla järjestämisestä on vielä kesken, osa tapahtumista on peruttu jo hyvissä ajoin.

Kuntien sivuille päivitetään tilannetietoja, kun uutta ilmaantuu.

Tarjonta on supistunut merkittävästi, mutta jotakin pyritään jättämään kalenteriin mahdollisuuksien mukaan.

Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe Savitaipaleelta sanoo, että lähiaikoina on tarkoitus päättää kaikki kesän kuviot lopullisesti.

Paljon erilaisia tapahtumia ja vierailuja on jo peruttu, mutta tavoite on, että jotakin jäisi. Julkisten kokoontumisten henkilömäärän rajaaminen kymmenestä viiteenkymmeneen auttaa hieman.

Sapassi-viikon kohtalosta ei ole vielä päätetty, mutta tavanomaisessa muodossa se ei toteudu.

– Kirkkokonsertin voisi ehkä striimata, kuten jumalanpalveluksiakin on nyt voinut, Hjerppe suunnittelee.

Hän myös elättelee toivetta, että 50 ihmistä voisi päästää 12. heinäkuuta sisälle kirkkoon katsomaan Harri Lidslen ja Hannu Kellan Europaeus-henkistä konserttia, mutta kirkkojen käytöstä ei ole vielä linjattu. Kunnan elinkeinokonsultti Tommi Naakan kanssa kirvestä ei ole vielä heitetty kaivoon erään suunnitelman osalta.

– On ollut puhetta, että olisi joku Syys-Sapassi vaikka parin viikon ajan, Hjerppe paljastaa.

– Mutta eihän se ole mikään tae, että kaikki syksyllä onnistuu, hän suree.

Veskansan ry:n järjestämät maalaismarkkinat ja polkuformula-ajojen sm-kilpailut Pettilän kylässä on peruttu. Veskansan ry:stä kerrotaan, että myös Avoimet kylät -mökkiläistapahtuma heidän osaltaan on peruttu.

Sapassiin sisältynyt RientoRocks on myös päätetty siirtää ensi kesään.

Jo hyvissä ajoin peruttujen tapahtumien listaan Länsi-Saimaan seudulla lukeutuvat myös Capital of Metal L1ve vol. 3, Hakamäki Piknik, Sisu-kisa ja Lionsien markkinat Savitaipaleella. Hakamäki Piknikiä järjestävä Savitaipaleen Musiikinystävät ilmoitti, että ensi vuonna yritetään uudestaan. Myös Välijoen Nuorisoseuran kesäteatteriesitykset Hakamäellä siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Taipalsaari-päiviä ei nykymuodossaan tule. Paukut on päätetty suunnata Taipalsaaren 450-vuotisjuhlavuoden tapahtumien suunnitteluun.

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen sanoo, että päätöksiä vuotuisen Suomenniemi-viikon järjestämisestä ei ole vielä tehty.

– Toukokuun puolivälissä kokoonnutaan ja tehdään päätökset. Muut kesän tapahtumat ovat myös edelleen epävarmoja. Tällä hetkellä ei siis ole vielä oikein kerrottavaa, hän sanoo.

Suomenniemi-viikon tapahtumatarjontaa on järjestänyt moni eri taho. Pakarinen toteaa, että esimerkiksi yhdistykset itse viime kädessä päättävät kuinka aikovat toimia.

Lemin musiikkijuhlat pidetään tavalla tai toisella.

Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Jonna Imeläinen sanoo, että toukokuun aikana julkistetaan tarkemmat suunnitelmat. Mitään ohjelmakokonaisuutta ei ole vielä peruttu, mutta toteutumismuoto on auki.

– Alkuperäiseen ohjelmaan tulee muutoksia. Kokonaisuudessa on kyse monista ihmisistä, joten tämä vaatii sumplimista. Vaihtoehtoisia keinoja pohditaan, Imeläinen sanoo.

– Tämä kevät on nyt mahdollistanut uuden oppimisen. Erilaisena vaihtoehtona voidaan ajatella vaikka striimausta.

Hän kertoo, että ihmisissä on selkeästi elävän musiikin kaipuuta.

– Haaste onkin, että miten toiveeseen saadaan mahdollisimman hyvin ja turvallisesti vastattua. Turvallisuus edellä mennään.

Lähes päivittäin joku kysyy musiikkijuhlien kohtaloa Imeläiseltä.

– Ilmoitamme kyllä heti, kun tiedämme mitä ja miten tapahtuu, hän lupaa.

Tänä vuonna musiikkijuhlat on määrä pitää 29.7.– 2.8.

Päivitystieto 7.5. klo 10.35: Juttu pohjaa hallituksen maanantai-iltana 4.5. antamaan tiedonantoon. Ylen 6.5. illalla julkaisemassa jutussa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan kulttuuri- ja taidealalla voi järjestää yli 50 hengen tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Aluehallintovirastot valmistelevat yleisömääriin liittyviä ohjeistuksia.

