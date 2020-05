Savitaipaleen kunnanvaltuusto käsitteli maanantaina sähköisesti pidetyssä kokouksessaan viime vuonna jätettyjä valtuustoaloitteita sekä Eksoten strategiaan vuosille 2019– 2023 tehtyä lausuntoa. Kokousta pääsi seuraamaan Savitaipaleen kunnan YouTube-kanavalta . Kokous näkyy siellä edelleen. Osalla valtuutetuista oli haasteita tekniikan kanssa, mutta lopulta kaikki pääsivät linjoille.

Pro Savitaipaleen valtuustoryhmä jätti viime vuoden syyskuussa valtuustoaloitteen ympäristöstrategian laatimisesta Savitaipaleen kunnalle. Strategian keskeinen tavoite olisi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muiden luontoa uhkaavien vaarojen torjuminen.

Strategia on tilattu luumäkeläiseltä ympäristöalan JS-Enviro -yhtiöltä. Luonnos on saatu kommentoitavaksi ja lopullinen versio on tulossa.

Kunnan ympäristö-strategia on tarkoitus viedä teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi kuluvan toukokuun kokoukseen. Strategian valmisteluun varattiin viime lokakuussa 5 000 euroa kuluvan vuoden käyttötalousarvioon.

Valtuutettu Jyrki Keränen (sd.) jätti marraskuussa 2018 aloitteen Savitaipaleen kunnan omistamien metsien talouskäyttöä ja vesistöjen suojelun kehittämistä koskien. Se on yhdistetty ympäristöstrategiaan Keräsen luvalla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän huhtikuussa 2018 tekemä aloite Savitaipaleen kunnan kiinteistöille laadittavasta järjestelmällisestä kuntotutkimusohjelmasta etenee kyllä, mutta hitaasti.

Ohjelman käyttöönoton valmistelua ovat hidastaneet muun muassa sote-kiinteistökauppojen selvittelytyöt sekä kunnantalolle tehdyt sisäilmaselvitykset ja tulevan saneerauksen valmistelu. Näiden tultua päätökseen on jälleen aikaa paremmin luoda kunnan kiinteistöiden kuntoa seuraavaa katsastusohjelmaa.

Kuntotutkimusohjelmalle esitetään varaukset ensi vuoden talousarvioon.

Aloitteet eivät tässä kokouksessa herättäneet keskustelua valtuutetuissa.

Kunnanvaltuusto päätti myös muutoksesta kunnan lausuntoon koskien Eksoten strategisia linjauksia. Leena Saramies (pro sle) esitti muutoksia ja lisäyksiä lausuntoon.

Lausunnossa muun muassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta, tarvitun hoidon oikeaa ajankohtaa ja saavutettavuutta sekä asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Saramiehen ehdotus sai kaikkien kannatuksen, ja lausunto tarkennettiin niiltä osin. Hän koki tärkeäksi peräänkuuluttaa, että Eksoten strategia on ristiriitainen; hyvät tavoitteet ja ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset voivat jäädä etäälle toisistaan.

Saramies näki myös tärkeänä muistuttaa, että keskussairaalan päivystys Lappeenrannassa ei saa olla ratkaisu sille, että ikäihmisten on pienissä kunnissa vaikea päästä lääkäriin. Sama huoli on tullut esille valtuustosalissa useasti aiemminkin.

Jari Lantta (kesk.) kehui vuolaasti Saramiehen laatimaa tekstiä. Leena Byckling muistutti, että strategia oli jo nyt uudella kierroksella, ja muutos- ja lisäysasia pitää ottaa puheeksi vielä Eksoten valtuuston kokouksessa.

Saramies totesi vielä, että asiakokonaisuus on laaja, ja sen vaikutukset osuvat nimenomaan pienempiin kuntiin ja ikäihmisiin.

Valtuustovahti

Kokouspaikka ja -aika: Savitaipaleen kunnanviraston valtuustosali / etäyhteydet, ma 4.5. klo 18.

Kokouksen kesto: 27 min.

Asioita esityslistalla: 2.

Yleisöä paikalla: Live-striimausta YouTubesta katsoi kuusi ihmistä, keskiviikkoaamuna katselukertoja oli 42.

Pöytäkirjan ulkopuolelta: Yhteyksissä oli jonkin verran ongelmia, mutta kymmenen minuutin jälkeen koko valtuusto oli saatu linjoille. Leena Bycklingin (sd.) kotona oli tiettävästi ”helevetin kuuma”, ja hän pyysi pitämään ovea auki. Puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen huomautti naurahtaen, että kommentointi kotiväelle kuuluu kaikille. Kokouksen päätyttyä oli valtuustoseminaari.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi