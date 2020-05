Lukijan mielipide: Sisulla, sydämellä ja sovulla tulevaisuutta rakentamaan

Hyvän ja asiallisen mielipiteensä Seija Sirén toi esiin pohdinnassaan, ”Millaista tulevaisuutta Savitaipaleelle ollaankaan rakentamassa” (LSS 30.4./3.5.).

Alussa hän otti esille maisemakilpailuun osallistumisehdotukseni. Sain idean viime syyskuussa satunnaiselta saarijärveläiseltä matkailijalta, jonka tapasin Raitalan taidepolulla. Hän piti Pöksänlahden maisemakokonaisuutta poikkeuksellisen erikoisena.

Keskisuomalaisen mieleen oli jäänyt erityisesti kaksi rinnakkaista vuonoa ja poikkeuksellisen syvät supat. Kerroin, että kunta on kaavoittanut alueen pientaloalueeksi. Hän näytti järkyttyneeltä ja huudahti: ”Ette voi niin järjettömiä olla!”

Lohduttelin häntä ja vakuutin, että pääosa Savitaipaleen väestä on täysin ”järjissään” ja yrittävät kyllä vielä suojella Pöksänlahden maisemat.

Raitalan vajaan puolen kilometrin Pöksänlahdelle johtava taidepolku valmistui kesällä 2017. Viime kesänä avattiin vanhan polun keskeltä haarautuva uusi polku, joka mahdollistaa Pöksänlahden suppa- ja vuonokierroksen.

Kävijöitä ei ole laskettu, mutta viime vuonna heitä on ollut muutamia tuhansia. Polun kehittäminen omin kustannuksin ja talkootyönä jatkuu. Tietoa siitä saa Visit Savitaipale- ja Raitalan taidepolku -Facebook-sivuilta.

Jos nykykaavailujen mukaan edetään, tuhotaan olennainen osa suppamaisemista, vuononäkymät jäävät yksityiseen käyttöön, perinteiset Rovastinojalle ulottuvat ulkoilu- ja retkipolut katkeavat ja ainoa merkittävä kangasvuokkoalue jää asutuksen alle.

Kilpailuun osallistumisedellytykset kyllä täyttyvät ensi kesänä, jolloin taidepolku on ollut avoimena yleisölle kolme vuotta. Hyvää myönteistä palautetta on vuosien varrella runsaasti tullut.

Tärkeämpää on kuitenkin kiinnittää huomiota Sirénin varsinaiseen asiaan: rakentamisen ja luonnon suhteeseen. Pöksänlahdessa asia tulee hyvin konkreettisesti esiin. Jos nykykaavailujen mukaan edetään, tuhotaan olennainen osa suppamaisemista, vuononäkymät jäävät yksityiseen käyttöön, perinteiset Rovastinojalle ulottuvat ulkoilu- ja retkipolut katkeavat ja ainoa merkittävä kangasvuokkoalue jää asutuksen alle.

Vaikka kaikki Pöksänlahden luonnon tuhoaminen voidaan tehdä ”laillisesti” – kunnalle ja pientalorakentajille aiheutuvin suurin kustannuksin – se ei ole tulevien sukupolvien kannalta mitenkään järkevää.

Rakentamiseen sopivia tontteja palvelujen lähellä on muutoinkin enemmän kuin riittävästi.

Pöksänlahden rantaan tuleva rakentaminen ei voi myöskään käytännössä noudattaa Kuolimon Natura-suosituksia.

Samassa lehdessä on ex-kansanedustaja Reijo Tossavaisen kannanotto Suomen koronatilanteen hoitamisesta. Hän pitää sitä ”äärimmäisen edesvastuuttomana”.

Tämänhetkiset tilastot kertovat toista. Suomi on yksi parhaiten vakavan kriisitilanteen hoitaneista valtioista. Kaukainen Uusi-Seelanti sai viruksen kuukautta myöhemmin kuin muut. Lopulliset tilastot selviävät vasta myöhemmin.

Tällaiset liioittelevat puheenvuorot varmistavat vain perussuomalaisten paluun ”takiaispuolueeksi”. Oman edun vuoksi niitä kannattaa välttää; ja koettaa pysyä sovussa ja sydämellä tosiasioissa.

Sisulla voimme yhdessä rakentaa tietä tulevaisuuteen – kuten näyttää tapahtuvankin.

ILKKA HUOVIO

Savitaipaleen ja sen luonnon arvostaja

Pöksänlahden Ojastinlampi

