Tanelista on nyt aiempaa helpompi kertoa lapsille – nukketaiteilija Emma Jussila-Scherman rakensi Savitaipaleen kunnalle Europaeus-nuken

Savitaipaleen kunnalla on nyt oma Europaeus-nukke. D. E. D. Europaeuksen juhlavuoden kunniaksi hankittu nukke valmistui huhtikuussa. Nuken on tehnyt lappeenrantalainen nukketaiteilija Emma Jussila-Scherman.

Hän kertoo, että kyseessä on niin sanottu tappinukke. Nukkea voi liikutella sen päässä ja raajoissa olevien tappien avulla.

– Idea on, että nukkea käyttävä ihminen näkyy yleisölle, Jussila-Scherman selittää.

Nukke on tehty puusta ja puumassasta. Kansanrunouden keräilijän vartalo on vaahtomuovia ja jalat vanua.

Päälleen Europaeus on saanut Jussila-Schermanin ompelemat vaatteet.

– Yritin hakea historiallista näköä, joka veisi 1800-luvun maailmaan. Ajatus on myös, että nukke kestää käyttöä.

Nuken avulla on tarkoitus tehdä Europaeus eli Taneli tutuksi lapsille ja muillekin. Savitaipaleen kulttuurisihteeri Helena Hjerppe on tekemässä tarinaa, jota hän voisi nuken kanssa esittää.

– Taneli voisi kertoa, kuinka hän syntyi Olkkolassa ja lähti runonkeruumatkoilleen. Ilman nukkea lapsille olisi hankalaa kertoa Europaeuksesta, Hjerppe toteaa.

Vaikka nukke hankittiin juhlavuoden kunniaksi, siitä uskotaan olevan iloa pitkäksi aikaa.

– Eihän Tanelin tarina juhlavuoteen lopu. Aina tulee uusia koululaisia, joille Europaeuksesta voi kertoa. Nätisti kun nukkea käsittelee, se kestää monta vuotta.

En ollut ikinä ajatellut, minkä näköinen ihminen nimen takana on.

Emma Jussila-Scherman

Europaeus-nuken rakentaminen oli Jussila-Schermanille mieluinen työ. Se oli myös sikäli poikkeuksellinen projekti, että nuken esikuvana oli oikea ihminen.

Itsekin nukketeatteria tekevä Jussila-Scherman kertoo rakentaneensa vain vähän nukkeja, jotka jäljittelevät aitoa ihmistä.

Aiemmin Jussila-Schermanin käsissä on kuitenkin syntynyt esimerkiksi Jean Sibeliuksen perhe. Sibelius-nuket matkasivat Sibeliuksen juhlavuotena Lontooseen konserttia varten.

Poikkeuksellinen työ vaati myös poikkeuksellista paneutumista. Vaikka Europaeuksen nimi oli nuken rakentajalle ennestään tuttu, nyt herraan täytyi tutustua vielä lisää.

– En ollut ikinä ajatellut, minkä näköinen ihminen nimen takana on.

Haasteeksi nukketaiteilija mainitsee valokuvien puutteen. Vanhojen Europaeusta esittävien piirrosten perusteella on vaikeaa tietää, miltä esimerkiksi hiukset ovat todellisuudessa näyttäneet.

Piirteet ovat olennaisia, vaikka tavoitteena ei olekaan ollut tehdä varsinaista näköispatsasta.

– Piti ihan kysyä Helenalta, onko missään mainittu Europaeuksen hiusten väriä, ettei käy niin, että kaikki savitaipalelaiset tietävät hiusten värin, mutta minä en.

Jussila-Scherman on opiskellut nukketeatterin tekemistä sekä nuken rakentamista Turun taideakatemiassa. Lisäksi hän on opiskellut alaa Tšekin Prahassa.

Nykyisin Jussila-Scherman rakentaa nukkeja tilaustyönä, minkä lisäksi hän kiertää oman nukketeatterinsa kanssa esimerkiksi päiväkodeissa ja kirjastoissa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.