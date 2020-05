Viikon vieras: Kosmisen puhelimen pirahdus

Pieni, tuskin silmillä havaittava piste – se on maapallomme, kotimme. Kyse on valokuvasta, jonka Voyager 1 -luotain on tallentanut kuuden miljardin kilometrin päästä maapallosta. Katselen kuvaa ja ymmärrän, miten suhteellista kaikki on.

Me ihmiset tavoittelemme uusia maita ja taivaita. Olemme luonnostamme uteliaita, niin että voimme tehdä suuria tieteellisiä löytöjä. Avaruuden valloittaminen on seurausta uteliaisuudestamme. Ellei meillä olisi tiedonhalua, eläisimme yhä varhaisessa kivikaudessa. Voyager 1 laukaistiin matkalle 30 vuotta sitten. Nyt se on jo poistunut aurinkokunnasta tähtienväliseen avaruuteen.

Kun luotain lähetettiin kohti uusia maailmoja, siihen asennettiin kultainen äänilevy, jossa esitellään Maa-planeettaa muille avaruusolioille.

Mukana on musiikkikappaleita, eläinten ääntelyä, kuvauksia ihmisestä sekä luonnonilmiöiden, kuten tuulen, sateen ja aaltojen ääntä.

Voyager 1 kulkee siis eräänlaisena pullopostina tähtienvälisessä tyhjyydessä kohti vieraita aurinkokuntia.

Mutta kuten pullopostit ainakin, sen mahdollisuus tavoittaa koskaan ketään jää kovin epävarmaksi.

Jo aikojen aamussa ihminen aprikoi sitä, mitä mahtaa olla tähtien tuolla puolen. Nykyisin tähtitieteilijät odottavat kiihkeästi kosmisen puhelimen pirahdusta. Jos soitto tulee, kuka tai mikä taho vastaa silloin viestiin. Viestin voisi lähettää vain älyllinen sivilisaatio. Olisiko se ihmiskunnan kannalta onnekas vai tuhoisa asia? Sitä ei kukaan tiedä.

Jotain voimme kuitenkin päätellä edellyttäen, että muukalaiset olisivat ihmisen kaltaisia.

Kun ihmiset ovat valloittaneet uusia maita ja maanosia, he ovat yleensä käyttäytyneet väkivaltaisesti ja tuhoavasti alkuperäisväestöä kohtaan. Menettelisivätkö Maan ulkopuoliset olennot samalla tavoin?

Tämä kaikki jää spekulaatioiden varaan. Sitä paitsi on mahdollista, että olemme yksin universumissa.

Jos näin on, elämä nousisi arvossa valtaviin mittoihin. Mutta jos muualta löytyisi elämää, omamme suhteellistuisi.

Mikäli avaruuden muukalaiset ottaisivat meihin yhteyttä, kommunikointivaikeudet olisivat varmasti edessä.

Mutta vielä suurempi kysymys on, olisivatko ne myös moraalisia olentoja. Nimittäin vain moraali voisi tarjota inhimillisen vastaavuuden niiden ja meidän välillemme.

Kun katselen maapalloa miljardien kilometrien etäisyydeltä, pelästyn. Maa on vähäinen ja turvaton planeetta avaruuden mittaamattomassa sylissä. Silti se on meidän kotimme.

Mutta iso kysymys on, voisiko ihminen koskaan valloittaa vieraita aurinkokuntia tai päästä edes niitä lähelle. Epäilen.

Meidät on viritetty elämään tällä kotoisalla planeetalla, jossa nyt odottelemme kosmisen puhelimen pirahdusta.

MATTI WIRILANDER

Kirjoittaja on Suomenniemen kirkkoherra emeritus.