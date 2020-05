Pääkirjoitus: Jätepisteiden väärinkäyttö kummastuttaa

0

Tietyt keväiset ilmiöt toistuvat poikkeustilanteesta huolimatta. Tässä tapauksessa se ei ole järin lohduttavaa, kun kyse on jätteistä ja niiden lajittelusta. Keräyspisteiltä, niin niiden ympäristöstä kuin itse säiliöistäkin, löytyy säännöllisesti sopimatonta tavaraa.

Etelä-Karjalan keräyspisteverkosto on verrattain laaja ja helposti tavoitettavissa, joten välinpitämättömyyttä on vaikea ymmärtää. Samalla vaivalla, jolla jätepuuta survotaan kuivajätesäiliöön tai vanha kiuas kiikutetaan aluekeräyspisteelle, roskat ja romut löytäisivät tiensä myös oikeaan paikkaan.

Jätepisteiden väärinkäyttö on vähintään yksittäistapausten osalta ympärivuotista. Juuri nyt ongelma voi korostua, kun ihmisillä on enemmän joutoaikaa, jota voi käyttää kodin, autotallin tai pihavaraston siivoamiseen.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valtaosa toimii vastuullisesti, sillä Etelä-Karjalan Jätehuolto -yhtiön asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikön mukaan (LSS 7./12.5.) miehitetyillä Hyödyksi-asemilla on ollut ajankohtaan nähden erittäin vilkasta. Se on positiivista niin ympäristön kuin myös jätehuoltoyhtiön henkilöresurssikuormituksen ja ajankäytön suhteen.

Kotitalouksissa on myös herätty muovinkeräykseen. Neljän seinän sisällä vietetään enemmän aikaa ja roskaa kertyy samassa suhteessa. Muovit erottelemalla kuivajätteen määrä putoaa merkittävästi ja eurojakin voi säästää.

Muovinkeräyksen perään on viime vuosina paljon kyselty. Tilanne onkin parantunut, sillä yleisten pisteiden lisäksi muun muassa Taipalsaarella on mahdollisuus myös kiinteistökohtaiseen muovinkeräykseen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.