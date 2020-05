Lukijan mielipide: Jokamies rakastaa minua

0

Aurinko alkaa painua saarien taakse. Annan veneen liukua rantaa kohti.

Kuuntelen, en kuule muita ääniä kuin vaimean kuikan huudon jostain kauempaa. Ketään ei ole lähimaillakaan.

Nousen veneestä ja otan muovipusseja mukaani. Kirkas vesi kimmeltää ja hennot laineet hivelevät ranta kalliota.

Kiipeän kalliolle, joka on jäkälän peitossa. Sinällään erityistä, sillä näillä rannoilla ei ole paljoakaan kalliota, jotka ovat tällä tavalla paksun jäkälän peitossa.

Olen onnekas, että kukaan ei ennen minua ole huomannut tätä kaunista jäkälää. Saan kerätä kaiken itselleni.

Aikaa on kulunut jonkin verran. Tulen taas rantaan, jolla muutama vuosi sitten oli upea jäkälä. Olen huomannut rannassa vanhan koivun, jonka runkoa komistuttaa upea pakurikääpä.

Kuuntelen taas, mutta tähän aikaan ei kuikka laula. Kuulen kuitenkin joidenkin yksittäisten metsälintujen piipitystä. Ikään kuin ne ilmoittaisivat toisilleen, että alueelle on tullut sinne kuulumaton yksilö.

Toimin nopeasti, sillä en halua häiritä metsän lintuja. Kaivan teräaseen repustani ja aloitan kovertamaan siististi pakurikääpää irti koivun rungosta.

Joudun hieman käyttämään voimaa ja vahvempaa työkalua, sillä pakurikääpä on kohtalaisen suuri. Pakurin irrottaminen koivusta on työlästä. Olen tyytyväinen, sillä sain irrotettua pakurin niin, että koivun runkoon jäi minun mielestäni siisti suuri jälki.

Toimin nopeasti, sillä en halua häiritä metsän lintuja.

Minusta metsien suojelu on tärkeää, ja olen tarkka siitä, miten minun omaa metsääni käytetään. Minusta olisi kurjaa, jos joku, joka ei ymmärrä olevansa minun maillani, tulisi liian lähelle pihapiiriäni.

Huolehdin metsistä ja rakastan luontoa ja siksi käytänkin jokamiehen oikeutta harkiten. Rannat, jolta keräsin jäkälät ja pakurikäävän voisivat jonkin tulkinnan mukaan olla liian lähellä pihapiiriä. Minusta se ei ole pihapiiriä. Tuskinpa edes rantojen omistaja huomaa asiaa.

Nyt vuosien jälkeen kallio, jolta jäkälän keräsin, on puhtaan harmaa eikä siellä jäkälä enää kasva. Huomasin myös, että koivu, josta olin ottanut pakurikäävän, on nyt kuolemassa.

No, onhan harmaa kallio paljaanakin kaunis ja rannassa vielä paljon puita. Kuka nyt yhtä vanhaa koivua kaipaisi.

Minulle jokamiehen oikeus on hieno asia. Se antaa minulle mahdollisuuksia käyttää metsämaita, miten haluan. Voin jokamiehen oikeuksiin vedoten ottaa kantaa asioihin, jotka eivät välttämättä minulle kuulu. Asiat ovat kuitenkin sellaisia, joita en halua tapahtuvan.

Ei sillä oikeastaan ole väliä, rikonko jonkun toisen unelman, kunhan pystyn vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin. Eikä silläkään ole oikeastaan väliä minkälaisen maineen olen saanut, sillä olen omasta mielestäni taitava.

Olen pystynyt vaikuttamaan moneen asiaan. Eikä silläkään ole väliä pidetäänkö minusta, sillä minä pidän itsestäni ja minun elämäni on hyvin.

Ihanaa, tulee taas kesä. Pääsen nauttimaan rannalla olosta. Jos naapurini sattuu tulemaan veneellään, vaikka lähelle rantaani, voin minä mennä kellumaan veneelläni hänen rantaviivoillensa. Sehän on minun jokanaisen oikeuteni.

ANNE SVENN

Espoo

