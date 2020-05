Ikäihmisille jaetaan voimisteluohjeita, jotta toimintakyky ei pääsisi eristyksissä heikentymään – Lemin kotiseuturadiossa myös jumpataan yhdessä

Karanteenin tapaisiin olosuhteisiin maaliskuussa määrättyjen ikäihmisten kunnosta ollaan huolissaan. Kun kauppaan tai kuntosalille ei pääse, uhkaa fyysinen kunto rapistua.

Kunnat kannustavatkin nyt ikäihmisiä voimistelemaan kotonaan jakamalla näille kotivoimisteluohjeita.

Lemillä Ikäinstituutin kotivoimisteluohjeita jaetaan ensin yli 80-vuotiaiden kuntalaisten postilaatikoihin.

– Toki ohjeet jakautuvat muillekin samalla, kun ne julkaistaan myös lehdessä ja Facebookissa, Lemin kunnan vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen toteaa.

Kunta jakaa sekä lihasvoiman että tasapainon hankintaan tarkoitettuja ohjeita. Ohjeet ovat nimeltään Kävely kevyemmäksi ja Tasapaino taitavaksi, ja ne löytyvät myös Ikäinstituutin verkkosivuilta.

– Niissä on helppoja mutta tärkeitä liikkeitä, Ahonen kertoo.

Ikäihmisille jaettaviin ohjeisiin sisältyy myös päiväkirja, johon harjoituskerrat voidaan merkitä.

Lemillä on pohdittu, kuinka liikkeitä voitaisiin harjoitella ohjatusti ja siten madaltaa kynnystä liikkumiseen.

Avuksi on päätetty ottaa Lemin kotiseuturadio, jonka aalloilla kuullaan pian ohjattuja jumppatuokioita.

– Lemin kotiseuturadio on ainutlaatuinen kanava, ja sitä kannattaa nyt hyödyntää, Ahonen toteaa.

Hän kertoo suunnitelleensa myös Rollaattorirallirataa. Käytännössä rata kulkisi pitkin kirkonkylää ja sisältäisi esimerkiksi puistonpenkkeihin kiinnitettyjä voimisteluohjeita ja voimaa antavia lauseita.

Savitaipaleella ikäihmisille jaetaan voimaa ja tasapainoa kehittäviä Kävely kevyemmäksi -ohjeita.

Ohjeita on esillä myös Savitaipaleen K-Marketissa, josta asiakkaat voivat napata ne mukaansa.

Eksoten kotipalveluiden fysioterapeutti Heidi Suikkanen sekä eläkkeellä oleva liikunnanopettaja ja fysioterapeutti Arja Pylkkö korostavat, että liikkeet soveltuvat kaikenikäisille.

– Liikkeitä saa haastavammaksi, kun ottaa tekemiseen mukaan puntteja, Suikkanen neuvoo.

Myös Savitaipaleen kirkonkylällä sijaitseviin puistonpenkkeihin on kiinnitetty jumppaohjeita.

– Siellä on ohjeet vatsalihasten tai alaraajan lihasten harjoittamiseen. Ajatus on, että ohjeista jäisi jonkinlainen liikepankki kotiin vietäväksi, Suikkanen selittää.

Ikäihmisten omaa liikuntaryhmää vetänyt Arja Pylkkö harmittelee, että ohjatut tunnit päättyivät maaliskuussa äkisti eikä hän ehtinyt antaa ohjeita kotiharjoitteluun.

Pylkön aikomuksena on piipahtaa muun muassa Partakoskella ja Pettilässä ja antaa ohjattavilleen neuvoja liikkeiden tekemiseen.

– Katson, että liikkeet osataan tehdä varmasti oikein, ja kyselen muutenkin kuulumisia. En mene asuntoihin sisälle, vaan toimimme pihajumppatyyliin.

Taipalsaarella Kävely kevyemmäksi -ohjeen voi noutaa kirjastosta, kun se kesäkuun alussa aukeaa.

Lemillä panostetaan paitsi varttuneemman väen liikuttamiseen, myös heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Kunnalla on vapaa-aikasihteeri Kati Ahosen sanoin hirveä huoli ikäihmisistä.

Piristystä koteihinsa juuttuneille ikäihmisille annetaankin Lemillä nyt keväisten korttien muodossa. MLL:n ja varhaiskasvatuksen väen tekemiä hyvän mielen kortteja on ryhdytty jakamaan iäkkäimpien kuntalaisten postilaatikkoihin viime viikolla.

– Nämä ovat pieniä asioita, joilla on suuri merkitys, Kati Ahonen toteaa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi