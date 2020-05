Lepän siitepölyä oli ennätyksellisen vähän

Kaakon leppäkausi oli ennätysheikko, selvittää Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti tiedotteessaan. Muualla eteläisessä Suomessa se sen sijaan oli ennätysaikainen.

Kaakossa siitepölyä havaittiin vähemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvun aikana. Ero edelliseen kevääseenkin oli suuri.

Koko kukintakauden aikana mitattiin vähemmän leppäpölyä kuin vuonna 2019 pelkästään kukinnan huippupäivänä oli mitattu. Runsaan siitepölypitoisuuden päiviä ei ollut tänä keväänä ollenkaan.

Vastaavat vuodet ovat olleet harvassa. Siitepölypitoisuutta voidaan pitää runsaana, mikäli ilmassa on vähintään sata siitepölyhiukkasta ilmakuutiossa.

Tänä keväänä vähiin jäivät päivät, jolloin siitepölyä oli ilmassa ylipäätään.

Siitepölyisiä päiviä oli 17. Keskivertokeväänä niitä on 42.



Siitepölykeräys aloitettiin jo helmikuun alussa, mikä on poikkeuksellisen aikaisin. Allergiakausi käynnistyi jo helmi-maaliskuun taitteessa eteläisten tuulten tuotua mukanaan lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä.

Paikalliset lepät alkoivat pölyttää maaliskuun toisella viikolla. Kukinta eteni vaisusti. Siitepölyä oli ilmassa enimmilläänkin vain kohtalaisesti.

Kukinnan huippupäivän pitoisuus oli myös ennätyspieni. Siitepölyä oli ilmassa vain 17 hiukkasta ilmakuutiossa. Huhtikuussa siitepölyisiä päiviä oli enää harvakseltaan, ja silloinkin pitoisuudet jäivät pieniksi.

Huhtikuun puolivälin jälkeen leppäkausi päättyikin.



Allergisten oirekausi jatkunee myös tästä eteenpäin keskivertoa helpompana. Luonnonvarakeskuksen norkkolaskennat ennakoivat tavanomaista heikompaa koivun kukintakautta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi