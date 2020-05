0

Länsi-Saimaan Sanomien toimituksen edessä olevalla parkkipaikalla tehdään viemäritöitä.

Maata on kaivettu ylös ja osa parkkipaikasta on eristetty työmaa-aidoilla.

Savitaipaleen kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo, että maan alla oleva tarkastuskaivo on pettänyt. Se uusitaan nyt.

– Kyseessä on halkaisijaltaan 80-senttinen tarkastuskaivo, joka on noin kolmen metrin syvyydessä. Sellaisia on maan alla viidenkymmenen metrin välein. Tämä kyseinen kaivo on murentunut ja antanut periksi.

Työt aloitettiin maanantaina ja ne kestävät pari päivää, mikäli kaikki sujuu normaalisti. Roiko-Jokelan mukaan kyseessä on pieni remontti, vaikka se saattaa näyttää massiiviselta.

– Kun monttu suojataan aidoilla, siitä tulee aika näyttävän näköinen.

Kun tarkastuskaivo on uusittu, pihaa asfaltoidaan niiltä osin kuin sitä on jouduttu rikkomaan.

