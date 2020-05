Harrasteryhmät, seniorikerhot ja muut juttupiirit voivat toimia myös puhelimitse – Lemillä haetaan vapaaehtoisia puhelinporukoita varten

0

Lemillä haetaan paraikaa auttamishaluisia vapaaehtoisia uuteen puhelinporukka-toimintaan. Idea on, että harrasteryhmät, seniorikerhot, kesätorin porinaporukat ja ystävien juttupiirit voisivat kohdata puhelinporukoina. Kuvio on todettu toimivaksi muualla Suomessa. Myös lankapuhelimella pääsee mukaan.

Lemillä järjestetään kaksi valmennustilaisuutta toimintaan. Ensimmäinen on 27. toukokuuta kello 16.30– 18.30 etäyhteydellä ja toinen keskiviikkona 3. kesäkuuta kello 16.30– 18.30 Lemin vanhan pappilan pihalla sään salliessa. Huonolla säällä tilaisuus pidetään sisällä turvavälit huomioiden. Sisältö on sama.

Valmennukset ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Osallistuminen ei vielä sido mihinkään. Valmennuksen järjestää Lemin kunta yhdessä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen ja Eksoten kanssa.

Innostuneet voivat valmennuksen jälkeen ohjata pienryhmää puhelimessa, koota oman ringin tai mennä vapaaehtoiseksi hankkeen, Eksoten tai Lemin kunnan käynnistämään puhelinporukka-toimintaan.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.