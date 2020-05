Suomenniemi-viikko on peruttu

0

Tämän kesän Suomenniemi-viikon tapahtumakokonaisuus on peruttu. Järjestelyporukka tiedotti asiasta pitäjän Facebook-ryhmässä ja Suomenniemi-viikon sivuilla.

Perusteluina perumiselle on, että pienen järjestelyporukan on mahdotonta toteuttaa koronatilanteen takia tapahtumilta vaadittavia erityistoimia.

Suomenniemi-viikkoa pohditaan uudestaan ensi vuonna.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

