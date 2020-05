0

Taipalsaaren sivistysjohtajan virkaan on valittu kasvatustieteen maisteri ja terveystieteiden maisteri Anna-Mari Summanen.

Kunnanhallitus teki päätöksen sivistysjohtajan valinnasta viime viikon tiistaina.

Summanen tuli valituksi suljetun lippuäänestyksen jälkeen. Äänestykseen päädyttiin Iikko B. Voipion esitettyä, että virkaan nimitetään kunnanjohtajan esittämän Summasen sijasta Päivi Turkia.

Summanen kuitenkin valittiin sivistysjohtajaksi äänin 5–2.

Taipalsaaren sivistysjohtajan valinnasta muodostui vaiheikas prosessi. Virkaa varten haastateltiin Summasen ja Turkian lisäksi Mikko Lummetta.

Kunnanjohtaja esitti jo 21. huhtikuuta pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa, että Summanen valitaan virkaan.

Asia jätettiin kuitenkin pöydälle kunnanhallituksen jäsenen huomattua mahdollisen muotovirheen, joka haluttiin tarkastaa valitusten välttämiseksi.

Huhtikuun 27. päivä pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa tehtiin päätös kaikkien haastateltujen lähettämisestä vielä soveltuvuustesteihin. Asiaa esitti Iikko B. Voipio, ja soveltuvuustestien kannalla olivat myös Juho Heikka, Elma Mikkola ja Arja-Liisa Westinen.

Soveltuvuustestien jälkeen kunnanjohtaja esitti edelleen, että virkaan valitaan Summanen.

Anna-Mari Summanen on toiminut Taipalsaaren kunnan vt. sivistysjohtajana sen jälkeen, kun Vesa Pakarinen irtisanoutui helmikuun alussa.

Summanen aloittaa virassa kesäkuun puolivälissä, mikäli valinnasta ei jätetä oikaisuvaatimusta ja kunnanhallituksen päätös tulee lainvoimaiseksi.

Summanen on toiminut tämän lukuvuoden ajan Taipalsaaren kirkonkylän koulun ja Saimaanharjun yhtenäiskoulun rehtorina.

Saimaanharjun yhtenäiskoulu vaihtaa nimensä syksyn tullen Saimaanharjun kouluksi, kun alakoululaiset siirtyvät kirkonkylän koulun oppilaiksi.

Saimaanharjun kouluun on haettu kevään aikana uutta rehtoria, ja hakuaika päättyi maanantaina.

Rehtorijärjestelyt muuttuvat myös kirkonkylän koululla, jossa virka-apulaisrehtorin virkanimike muutetaan rehtorin virkanimikkeeksi.

Vehkataipaleen koululla on oma koulunjohtaja.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

