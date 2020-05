Verkkokysely: Pitäisikö kaikkien käyttää kasvosuojaa julkisilla paikoilla?

0

Koronaviruspandemian myötä Suomessa on keskusteltu kiivaasti kasvomaskeista, jotka Aasian maissa ovat arkipäivää mutta joita meillä ei ole totuttu käyttämään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kasvomaskia käyttämällä voi suojata kanssaeläjiä omilta pärskeiltään ja mahdolliselta koronatartunnalta. THL:n mukaan maskia käyttävä ei ole kuitenkaan itse suojassa koronavirukselta. Jos maskia käyttää väärin, voi tartunnan riski jopa kasvaa. Kasvosuojain antaa kuitenkin turvaa. Samaan aikaan kun rajoituksia on purettu, osa kansalaisista on kaivannut monissa muissa maissa ja lentoliikenteessäkin käytössä olevaa maskipakkoa.

Pitäisikö sinun mielestäsi kaikkien käyttää kasvosuojaa julkisilla paikoilla? Vastaa kyselyyn ja jätä kommenttisi.

