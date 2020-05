Pääkirjoitus: Valmistuneita juhlitaan sähköisin järjestelyin

0

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten valmistujaisjuhlia vietetään touko-kesäkuun vaihteessa poikkeuksellisin järjestelyin. Myös peruskouluissa kevätjuhlat jäävät koronatilanteen takia tutussa muodossa pitämättä.

Savitaipaleen lukion uudet ylioppilaat lakitetaan videoyhteyden kautta ensi lauantaina, ja perinteinen seppeleenlasku pidetään kotiväen kanssa sankarihautausmaalla turvallisuusseikat huomioiden. Varsinaiset juhlat järjestetään mahdollisuuksien mukaan elokuun lopussa.

Kaikki uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet ovat saavutuksensa ansainneet. Toivottavasti juhlien järjestäminen on loppukesällä turvallista. Olihan kulunut kevät esimerkiksi abeille entistä haastavampi, jopa raskas. Muun muassa ylioppilaskirjoitusten aikataulua tiivistettiin, kun reaaliaineiden kokeita aikaistettiin viikolla.

Savitaipaleella lukion vetovoima on kasvussa. Rehtori Petri Kyyrän mukaan (LSS 14.5.) lukiolaisia on tulossa ensi syksynä ennätysmäärä, yli 100. Uusia ykkösluokkalaisia on aloittamassa nelisenkymmentä.

Syksyn opetusjärjestelyt aiheuttavatkin päänvaivaa. Lähiopetus ryhmäkoko- ja porrastusvaatimuksineen on esimerkiksi Savitaipaleen koulukeskuksessa tilojen suhteen hankalaa, mikäli peruskoululaiset ja lukiolaiset palaavat samaan aikaan koulunpenkille.

Etäopiskelukaan ei ole automaattisesti ratkaisu. Suomen Lukiolaisten Liiton keväällä tekemän kyselytutkimuksen mukaan se kuormittaa lukiolaisia enemmän kuin tavanomainen lähiopiskelu.

