Uusi ylioppilas Anna Paukkunen on tyytyväinen kirjoitusten tuloksiin – arvosanat olivat sitä mitä koulumenestyksellä saattoi odottaa, syksyn kuviotkin ovat jo selvillä; kesällä voi tehdä vaikka polttopuita

Hyvin meni, kommentoi Savitaipaleen lukion tuore ylioppilas Anna Paukkunen ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Hän kirjoitti kuusi ainetta: äidinkielen, englannin, historian, yhteiskuntaopin, psykologian ja ruotsin. Tuloksena oli viisi E:tä ja yksi C, joka tuli ruotsista. Paukkusen mielestä kirjoitukset menivät odotusten mukaan; tulokset ovat sitä, mitä koulumenestys saattoi osoittaa.

Anna Paukkunen on asunut koko ikänsä Savitaipaleella Heituinlahdessa Paukkulan kylässä. Tällä hetkellä hän asuu vanhempiensa kanssa, sillä isommat sisarukset ovat jo muuttaneet pois.

Hän on viihtynyt Savitaipaleella.

– Ei valittamista. Minulla on ollut täällä mukava lapsuus ja nuoruus, mutta nyt odotan jo, että pääsisin muuttamaan omilleni, 19-vuotias Paukkunen toteaa.

Hänelle oli itsestään selvää mennä peruskoulun jälkeen lukioon.

– Ammattikoulussa ei ollut alaa, joka olisi kiinnostanut, enkä myöskään vielä siinä vaiheessa olisi halunnut muuttaa omilleni. Oli myös itsestäänselvyys jäädä juuri Savitaipaleelle lukioon.

Hänestä pienen lukion ehdoton hyvä puoli oli, että kaikki tunsivat toisensa.

– Se oli hyvä niin. Myös opettajat tunsivat oppilaat. Ja näin korona-aikanakin tämä puoli oli vahvuus.

Paukkusella oli melko selvät sävelet tulevaisuuden suhteen jo lukion alussa.

– Otin lyhyen matematiikan, koska minulla ei oikein ole laskupäätä. Tiesin myös, että haluan opiskella historiaa, psykologiaa, yhteiskuntaoppia.

Osalla kursseista oli hyvin vähän oppilaita.

– Jos meinaa jonkun aineen kirjoittaa, niin kurssi on järjestettävä, vaikka olisikin vain muutama oppilas. Kun on pieni porukka, tulee paljon hyviä keskusteluja aiheesta. Ja aiheen vierestäkin.

Korona toi stressitekijöitä kirjoituksiin. Abien kanssa ei etäopetusjärjestelyihin jouduttu, mutta kirjoitusten aikataulua aikaistettiin.

– Reaalit aikaistuivat viikolla. Se oli suuri muutos. Lukeminen meni uusiksi. Ruotsia en pystynyt lukemaan yhtään, kun oli valmistauduttava noihin muihin. Siinä vaiheessa vähän jännitti.

Itse ylioppilaskirjoitustilanteesta Paukkusella oli jo kokemusta, sillä hän oli kirjoittanut osan aineista jo syksyllä.

– Kun kirjoituksia oli neljänä päivänä viikossa, niin olihan se rankkaa. Kotiin tultuani kävelin heti sänkyyn nukkumaan.

Paukkunen haki Helsingin yliopistoon opiskelemaan historiaa. Se oli hänen ensisijainen toiveensa.

Muina vaihtoehtoina olivat Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitaja- tai sairaanhoitajakoulutus Lappeenrannassa. Hän toivoi, että kirjoitusten arvosanat olisivat riittäneet yliopiston sisäänpääsyyn, sillä osa otettiin sisään pelkkien papereiden perusteella. Tiistaina tuli tieto, ettei näin kuitenkaan ollut käynyt. Paukkunen päätti, että hän lähtee sairaanhoitajakouluun, sillä sinne hän pääsi papereilla. Tämä tieto oli olemassa jo hyvissä ajoin.

Suunnitelmaa ehtii muuttaa myöhemminkin, jos niikseen. Hänestä on kuitenkin hienoa, että on opiskelupaikka syksylle. Historiantutkiminen alkoi kiinnostaa Paukkusta jo alakoulussa.

– Wow-elämys tuli, kun opiskelimme muinaista Egyptiä, hän muistaa.

Lukiossa hän kaavailikin sitten, että hänestä tulisi joskus historiantutkija. Nyt suunnitelmissa on kuitenkin sairaanhoitajan ammatti, koska asiat menivät näin.

Ylioppilasjuhlat vietetään kunnon porukalla elokuussa. Toukokuun lopussa on tarkoitus tarjota lähisuvulle kakkukahvit. Koronatilanne sallii vielä toukokuussa vain kymmenen hengen kokoontumiset.

– Vähän harmittaa, että tämä meni juhlien suhteen näin, mutta eihän sille mitään mahda.

Kesätöitä Paukkusella ei ole.

– Koronan takia moneen paikkaan ei otettu kesätyöntekijää.

Kotipaikka on vanha maatila, jossa riittää kyllä puuhaa. Lukemisen vastapainoksikin on löytynyt muun muassa polttopuuhommia.

Anna Paukkunen

Syntynyt Savitaipaleella toukokuussa 2001.

Asuu Heituinlahdessa Paukkulan kylässä.

Perheeseen kuuluu isä, äiti sekä isosisko ja -veli.

Tämän kevään ylioppilas.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi