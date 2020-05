Mielipide: Optimisti näkee lasin puoliksi täytenä, pessimisti puoliksi tyhjänä

0

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että korona-aika on uusi normaali. Eli kansankielellä: viruksen kanssa on opittava elämään.

Olemme yhtäältä tänään varovaisempia, toisaalta käytämme rahamme uusiin kohteisiin. Siksi mökkikuntien päättäjien ja yrittäjien ei kannata toimia samalla tavalla kuin ennen.

Kaupunkien vetovoiman kasvaminen ja yleinen varallisuuden kasvu voisi tuoda takaisinkytkennän maaseudulle kakkosasunnon muodossa. Itse asiassa osittain näin on jo pieneltä osin tapahtunutkin. Toki etätyötä on tehty ennen koronaakin. Itselläni siitä on kokemusta kahden vuoden ajan.

Kun mietitään Saimaan alueen rantojen kesämökki- ja tonttitarjontaa, on se suhteellisen vähäistä. Vähäisyyden oletan johtuvan tonttien yksityisomistajien haluttomuudesta myydä.

Perusteen voi hyvin ymmärtää. Voisiko myyntitoimintaa aktivoida valtio, kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt? Toisena syynä tonttipulaan oletan johtuvan Saimaan alueen niukasta kaavoituksesta.

Olisiko nyt aika myydä ja kaavoittaa tontteja huomattavasti runsaammin? Totuus on: kun tulee asukkaita, tulevat palvelujen tarjoajat perässä!

Rohkeimmissa Lasi on puoliksi täynnä -visioissa olisi voitu markkinoida mökkikunnissa heti koronan alussa mökkiä ”koronaturvakolona”, jossa on turvallista eristäytyä virukselta.

Tämä olisi voinut synnyttää kunnan yrittäjiltä eräänlaisen etäkaupan perustamista. Kun Itä-Suomessa ollaan, niin kaupallinen nimi olisi voinut olla Putnikki-Putiikki.

Kohtuukokoinen matkavene monihenkisine miehistöineen ostaa monen vuorokauden ruokatarvikkeet yhdellä ostoskerralla.

Malli olisi toiminut niin, että mökkiasukas – mutta myös paikkakunnan vakituinen asukas – olisi tilannut netin, sähköpostin tai puhelimen kautta tarvittavat hyödykkeet. Ne olisi toimitettu yksi tai kaksi kertaa viikossa esimerkiksi Savitaipaleiden eri kyläkeskuksiin, jossa ostokset olisi myös maksettu ja luovutettu ostajille.

Pois ei ole sekään, että kyseisestä toiminnasta tehtäisiin ennen kesää tiedustelu ja toiminta aloitettaisiin kesällä, jolloin ainakin tänä kesänä asiakkaita on heinäkuussa runsaasti.

Uusi tapa tehdä ostoksia tarvitsee luonnollisesti hyvää ja kattavaa sekä kohderyhmäkohtaista ennakkotiedotusta ja -mainontaa. Putnikki-Putiikista voisi tulla uusi normaali myös koronattomaan aikaan.

Jos kauppakasin voi noutaa lähempää, niin aina ei tarvitse lähteä ajelemaan kylille. On myös muistettava, että osa mökkiläisistä asuu kesällä saaressa, josta on ajallisesti pitkä matka kauppaan.

Saimaalla veneilee myös kohtuullinen määrä isoja matkaveneitä, joiden on vaikea tavoittaa muun muassa hyvin varustettua ja kohtuuhintaista ruokakauppaa.

Merellä purjehditun 30:n useita viikkoja kestäneen matkapurjehduskesän jälkeen voin sanoa, että kohtuukokoinen matkavene monihenkisine miehistöineen ostaa monen vuorokauden ruokatarvikkeet yhdellä ostoskerralla.

Kun mietitään uutta normaalia, voidaan löytää varmasti myös useita muita uusia luovia palvelumuotoja, jotka auttavat kuntien asukkaita ja yrittäjiä sekä mökkiläisiä selviämään ympäri vuoden yhä paremmin maaseudulla.

JAAKKO LAKSOLA

