0

Savitaipaleen kunnan pitkäaikainen työntekijä Tuija Pesu jää eläkkeelle 1. elokuuta. Pesu on työskennellyt kunnan palveluksessa 33 vuoden ajan.

Aluksi Pesu toimi Europaeuksen koulun keittolanhoitajana 1.8.1987 alkaen. Jakelukeittiömuutoksen myötä vuonna 2011 Pesu siirtyi keskuskeittiölle ruokapalveluvastaavaksi.

Tuija Pesun eläkejuhlia vietettiin koronatilanteen vuoksi vain lähimpien työtovereiden kesken pienimuotoisesti 15. toukokuuta. Hän jäi siitä suoraan vuosilomalle, jonka jälkeen siirtyy nauttimaan eläkepäivistä.

Savitaipaleen kunnan ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz kertoo, että Tuija Pesulla on monia harrastuksia. Kotona on muun muassa lampaita, kanoja ja kissoja.

Pesu nauttii puutarhatöiden tekemisestä ja viljelee hyötykasveja. Myös käsityöt ovat lähellä sydäntä, ja hän harrastaa muun muassa pitsinnypläystä. Näiden lisäksi Pesu osallistuu joka syksy hirvenmetsästykseen ja on mukana paikallisen JHL:n toiminnassa rahastonhoitajana.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.