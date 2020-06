0

Pienen pitäjän rauha ihastutti. Näin kuvailee Mikkelin Suomenniemelle kotiutunut Marjo Mäkinen. Hän on yksi taannoin suomenniemeläisen Saalastin sisarukset -säätiön apurahojen saajista. Mäkinen haki apurahaa opintoihinsa. Hän suorittaa eläintenhoidon ammattitutkintoa Etelä-Savon ammattiopistossa.

Mäkinen opiskelee oppisopimuksella. Oppisopimuspaikkana on Eläinklinikka Kurki Mikkelissä. Aiemmalta koulutukseltaan hän on ylioppilas ja bioanalyytikko.

Mäkinen on kotoisin Ylöjärveltä, Tampereen vierestä. Hän teki laboratorionhoitajan töitä aina valmistumisesta äitiyslomansa alkuun saakka. Tammikuussa 2019 syntyi tytär Miona.

– Muutin Suomenniemelle muuttaakseni yhteen avomieheni kanssa. Suomenniemellä olen asunut keväästä 2017. Olen viihtynyt todella hyvin, hän kiittelee.

Avomies Matias Juopperin ja tytär Mionan lisäksi perheeseen kuuluu kolme koiraa ja kaksi kissaa.

– Koirien kanssa pääsee nauttimaan luonnosta päivittäin. Kesäisin tuntuu kuin asuisi mökillä, sillä Kuolimo on aivan vieressä, hän iloitsee.

Perhe asuu Karkauksessa. Työmatka Mikkelin keskustan suuntaan ei häiritse.

– Ajallisesti töihin kulkee saman mitä esimerkiksi isoissa kaupungeissa julkisilla.

Perheen suunnitelmiin kuuluu Suomenniemelle jääminen.

– Ei ole isompia syitä muuttaa poiskaan. Taloon on vahvat tunnesiteet, koska se on avomieheni lapsuudenkoti.

Marjo Mäkinen

Mäkisen ja Juopperin Miona-tyttö oli tiettävästi Suomenniemelle ensimmäinen viime vuonna syntynyt vauva. Yhteensä vauvoja syntyi pitäjään viime vuonna kaksi.

Mikkelin kaupunki on muun muassa kaavaillut Suomenniemelle vähäisen oppilasmäärän takia uudenlaisia koulu- ja päiväkotijärjestelyjä, joiden mukaan isommat koululaiset siirtyisivät Ristiinaan ja päiväkoti muuttaisi koulun yhteyteen. Syynä tähän on ollut vähäinen syntyvyys ja jo muutenkin vähäinen kouluikäisten määrä.

Toissa vuonna Suomenniemelle kuitenkin syntyi jopa seitsemän vauvaa, joten tähän nojaten aluejohtokunta sai vielä pyytämäänsä lisäaikaa tilanteen kehittymisen tarkasteluun.

Mäkinen toteaa, että asia on tiedossa.

– Kyllähän se mietityttää kuinka koulut järjestyvät silloin, kun Miona on kouluiässä, mutta se on sen ajan murhe. Koulukyydit taitavat aika hyvin järjestyä tällä hetkellä.

Miona on hoidossa Ristiinan päiväkodissa.

– Työmatkoja ajatellen se on ollut käytännöllisempi ratkaisu. Päiväkotijärjestelyihin olen ollut tyytyväinen. Mionakin tuntuu viihtyvän.

Mäkisen työn, koulun ja perheen täyteistä arkea värittävät myös harrastukset.

– Harrastukseni pyörivät suurimmaksi osaksi koirien ympärillä, esimerkiksi agilitya ja koiranäyttelyitä. Muihin harrastuksiin voisi lisätä lenkkeilyn ja sarjojen seuraamisen. Omassa pihassa ja talossa riittää tekemistä. Suppilautakin löytyy.

Uusien työpaikkakuvioiden vuoksi perheellä ei ole suurempia kesäsuunnitelmia.

– Lomat jäävät lyhyiksi molemmilla. Nautimme mielellään kesästä kotona. Korona-ajan rajoitusten puitteissa tapaillaan sukua.

Saalastin sisarukset -säätiön apurahaa Mäkinen päätti hakea, kun sähköpostiin tuli ilmoitus asiasta. Hän kertoo, että raha menee pääosin matkustus-, ruoka- ja majoituskustannuksiin koulun lähipäivinä.

– Lähipäivät ovat Helsingissä. Kunhan korona-aika tästä normalisoituu, niin kaksi lähijaksoa on vielä tiedossa syksyllä.

Marjo Mäkisen on tarkoitus valmistua klinikkaeläinhoitajaksi alkuvuodesta 2021 ja jatkaa töitä Eläinklinikka Kurjessa.

– Kiinnostaisi täydentää opiskeluja joskus koirahierojan opintoihin, hän sanoo.

