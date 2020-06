0

Päivölän ratsutila Taipalsaarella lopettaa tunti- ja maastotoimintansa tämän kesän jälkeen. Asiasta kerrottiin Päivölän ratsutila ja aktiviteettikeskus -Facebook-sivustolla toukokuussa.

Yrittäjä Maria Karhu-Parkkonen kertoo kirjoituksessaan, että takana on ollut heidänkin näkökulmastaan haasteellinen kevät koronavirustilanteen takia.

– On myös tullut ajankohtaiseksi kiittää teitä näistä 14 vuodesta. Tämä on ollut hieno matka. Nyt on reppu täynnä ihania kokemuksia ja muistoja, kauniita kohtaamisia ja ikimuistoisia hetkiä, hän kirjoittaa ja kuvailee tunnelmaa haikeaksi.

Tällä hetkellä Päivölään ei enää oteta uusia hevosia talli- tai laidunpaikoille. Tuntihevosista suurin osa tulee myös myyntiin. Kesäleirit kuitenkin järjestetään, koska kokoontumisrajoituksia höllennettiin.

Tunnit päättyvät kuluvan viikon perjantaina 5. kesäkuuta. Maastotoiminnan kesäaikataulusta tiedotetaan Facebookissa.

Päivölän ratsutila on vuosien aikana työllistänyt yrittäjän lisäksi 1– 2 ihmistä. Päivölän ratsutila on Kaakkois-Suomen ainoa islanninhevosiin erikoistunut talli.

Talleilla on tällä hetkellä kaikkiaan 18 hevosta, joista kolme on yksityisessä omistuksessa. Karhu-Parkkonen sanoo, että vaikka tunti- ja maastotoiminta lakkaavat, Päivölä jatkaa pienimuotoisesti yksityistallina.

