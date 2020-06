Röytyn pihaton katto sai tervapinnan suojakseen – myös Taipalsaaren maaseutuseurojen historiakirja valmistuu hyvää vauhtia

0

Röytyn pihatto sai alkuviikolla lopullisen silauksen, kun sen katto tervattiin 1.–2. kesäkuuta. Maanantaina Taipalsaaren kirkonkylällä töissä oli 11 innokasta talkootervaajaa. Haapalauta imi tervaa ennakoitua enemmän ja koko työhön varatut 60 litraa kuluivat jo aloituspäivänä.

Pihattoa on rakennettu vanhan navetan kivijalkaan kolmen vuoden aikana vapaaehtoisvoimin Taipalsaaren maamiesseuran ja kotiseutuyhdistyksen johdolla ja organisoimana. Viimeisimpänä valmistuivat hirsikehikkorunko ja haapalautakatto viime kesänä. Pelkästään rungon ja katon tekemiseen käytettiin lähes 2 000 talkootyötuntia.

Myös Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten historiakirjan teko edistyy hyvää vauhtia. Kirjassa kerrotaan maamiesseuran 120-vuotisesta ja maaseutunaisten lähes 50-vuotisesta taipaleesta.

Historiakirjatoimikunnan puheenjohtaja Eero Juntusen mukaan tarvittava aineisto on koossa ja kirjan kirjoittaja, savitaipalelainen paikallishistorian tutkija Pentti Pylkkö on saanut valmiiksi alustavat tekstit.

Toimikunta kokoontui keskiviikkona 3. kesäkuuta Taipalsaaren kunnantalolle kuulemaan tilannekatsauksen kirjahankkeesta. Kirja on suunniteltu laajuudeltaan noin 200-sivuiseksi, ja keskeistä sisältöä ovat seurojen tapahtumista ja toiminnasta kertovat valokuvat.

Kirja on määrä julkaista syksyllä Taipalsaaren maamiesseuran 120-vuotisjuhlien yhteydessä.

LSS

