Länsi-Saimaan alueen opiskelijoita valmistui ammattiin – Abreun tähdittämä juhla striimataan Nuijamiehestä

Saimaan ammattiopisto Samposta on valmistunut ammattiin kevään aikana kaikkiaan 26 opiskelijaa Länsi-Saimaan alueelta. Sampo julkaisi valmistuneiden nimet 3. kesäkuuta siltä osin, kun he ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun.

Valmistuneita juhlitaan perjantaina 5. kesäkuuta kello 19 Lappeenrannan Kulttuuritila Nuijamiehestä lähettävällä Abreun striimattavalla konsertilla. Valmistujaislive on kaikille avoin. Sitä pääsee katsomaan täältä.

Konsertin ohella striimissä kuullaan opetusministeri Li Anderssonin videotervehdys, kansanedustaja Niina Malmin (sd.) juhlapuhe sekä rehtori Antti Lehmusvaaran ja valmistuvan opiskelijan Jimi Oravan puheet. Tapahtuman juontaa Lappeenrannan kaupunginteatterissa näyttelevä Samuli Punkka.

VALMISTUNEET

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto: Petri Väyrynen, Taipalsaari

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja: Viljami Lavikka, Savitaipale

Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori: Senja Kolehmainen, Lemi, Venla Pauniaho, Taipalsaari

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja: Salla Hellströn, Savitaipale, Saana Hietamies, Taipalsaari

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja: Jere Torvi, Lemi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Alisa Kolehmainen (kaksoistutkinto), Lemi, Sanna Hyväri, Taipalsaari

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Joonas Silvàn, Taipalsaari

Sisustusalan ammattitutkinto: Riina-Elina Pesonen, Taipalsaari

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Meri Ahonen, Taipalsaari, Paavo Juopperi, Savitaipale, Anni Karhu, Lemi, Reeta Kiuru, Lemi, Joona Kontunen, Savitaipale, Essi Kärnä, Savitaipale, Aino Laurikainen, Lemi, Iina Sirèn, Taipalsaari, Maiju Suutari, Savitaipale

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja: Elmeri Laamanen, Lemi

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja: Veikko Heikkinen, Taipalsaari, Mikko Koskinen, Lemi, Sami Olkkonen, Lemi, Tero Tuuva, Lemi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi: Minna Hänninen, Taipalsaari

Lisäksi LUT-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi on valmistunut taipalsaarelainen Niko Seppänen ja kauppatieteiden kandidaatiksi savitaipalelainen Patrik Vesikallio.

