Lukijan mielipide: Sähkön siirtohinnoille ei saada vastinetta

Vajaat kymmenen vuotta sitten sähkön kulutus ja sähkön siirto eriytettiin.

Tavoitteena oli aikaansaada hintakilpailua, josta kuluttaja olisi hyötynyt. Mutta mitenkäs kävi?

Muistan, että eriyttämisen alkuaikana kulutus- ja siirtomaksut olivat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa. Katsoin viimeisimmät laskuni ja ynnäsin, että nyt siirtomaksu on 75 prosenttia korkeampi. Siis peräti 75 prosenttia korkeampi!

Sähkönsiirtoyhtiöt perustelevat hintojen nousua pyrkimyksellä rakentaa ilmajohtojen tilalle maahan upotettuja johtoja. Näin siis juhlapuheissa, mutta käytäntö on toinen.

Esimerkiksi Savitaipaleen kirkonkylästä on rakennettu Heituinlahden ja edelleen Tuohikotin suuntaan lähes 20 kilometriä uutta sähkölinjaa. Sitä ei ole laitettu maahan, vaan on rakennettu ilmajohtona. Samalla kaunis tienvarsimaisema on muuttunut todella rumaksi.

Ihmettelen, että miksi Lappeenrannan Energia ei laittanut sähkökaapeliaan samaan kaivantoon Saimaan Kuidun kaapelin kanssa, joka aivan äskettäin vedettiin tienvarteen. Eräs sähköinsinööri kertoi, että se olisi ollut mahdollista.

Kun ilmajohtoa aiemmin ihmettelin, niin Lappeenrannan Energian edustaja kertoi, että se on halvempi rakentaa. Nyt kuitenkin tässä asuntomme lähellä eräälle kesämökille vaikeaan maastoon rakennetaan sähkölinjaa maakaapelina.

Minun järkeeni ei mahdu mitenkään laskutapa, että yhden asiakkaan maakaapelin veto on järkevämpää kuin satoja asiakkaita palvelevan maakaapelin veto.

Lappeenrannan Energia tuloutti Lappeenrannan kaupungille voittovaroistaan liki kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Näin ollen me täällä maaseutukunnissa tuemme samalla Lappeenrannan kaupunkia.

Mielestäni olisi paikallaan, että maaseutukuntien edustajat neuvottelisivat oikeudenmukaisemmat pelisäännöt Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energian kanssa.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale

