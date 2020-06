Savitaipaleen kirkonkylällä kunnostetaan sadevesiviemärin pätkää

0

Länsi-Saimaan Sanomien toimituksen edessä olevalla parkkipaikalla tehdään sadevesiviemärin kunnostustöitä. Peltoinlahdentien ja Kirkkotien risteyksen tietämillä on jälleen aidattu alue, jonka keskellä on kuoppa maassa. Muutama viikko sitten lähes samoilla main vaihdettiin tarkastuskaivoa, nyt kunnostetaan sadevesiviemärin pätkää. Kunnostustarve ilmeni parin viikon takaisten töiden yhteydessä.

Savitaipaleen kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo, että kyseessä on ”kunnossapitoluonteinen työ”, joka kestää arviolta pari päivää.

– Normaalia vanhojen kaivojen ja linjanpätkien uusimista, hän tähdentää.



ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

