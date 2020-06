Verkkokysely: Onko pihallasi linnunpönttö?

0

Birdlife Suomen Pönttöbongaus-tapahtuman alustavien tulosten mukaan linnunpöntöissä on tänä vuonna runsaasti asukkaita, sillä hieman yli puolet tarkkailluista pöntöistä on ollut asuttuja. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna pöntöistä bongattiin runsaimmin kirjosieppoja sekä tali- ja sinitiaisia.

Miten on, oletko nikkaroinut tai ostanut kotisi tai kesämökkisi pihalle linnunpöntön? Vastaa kyselyymme ja kommentoi.

