Valtakunnan 15. virallinen kylähullu Jukka Naukkarinen saapuu Avoimet kylät -päivänä myös Etelä-Karjalaan Taipalsaarelle. Avoimet kylät pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti digitaalisessa ympäristössä huomenna lauantaina 13. kesäkuuta.

Etelä-Karjalan kylät ry paljastaa tiedotteessaan Naukkarisen saapuvan kylään ”näyttävällä digikolmiloikalla lennokkaat ajatukset mielessään”. Visiittiä pääsee seuraamaan tästä

Naukkarinen ja taustajoukot kulkevat paikasta toiseen autolla. Livelähetystä kuvataan jokaisesta kohteesta.

Digiympäristössä tapahtuma on toteutettu siten, että kylät julkaisevat verkossa esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja retkeilykohteista. Toteutustavaksi on voinut valikoitua myös kuvagalleria. Tiedotteessa sanotaan, että kukin kylä tuottaa ja päättää sisällön itse. Tavoittena on digiosaamisen vahvistaminen ja näkyvyyden lisääminen. Kylähullun läsnäolo välitetään livenä.

Ensimmäinen vierailukohde ovat Saimaan saaristoreitin avajaiset Sarviniemessä Taipalsaarella. Sieltä suunnataan Jänkäsaloon. Taipalsaaren kirkolla kohde on Röytyn kotiseututalo. Sen jälkeen siirrytään Vehkataipaleelle, joka tuppaa keräämään Kylähullujen vierailuja, sillä myös kaikkien aikojen ensimmäinen.

Tämän jälkeen vuorossa on Kymenlaakson puoli. Kiertue on osa Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hanketta.

Kylähullun kierros alkaa kello 9.30. Hän lähtee aamulla liikkeelle kotipaikaltaan Ummeljoelta. Livestriimi alkaa KaikuMedian YouTube -kanavalla jo kello 8.

