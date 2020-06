0

Länsi-Saimaan kunnilla on ollut tiistaista saakka ongelmia tietoverkkoliikenteessä. Ongelmat ulottuvat Meita IT ja talous Oy:n hallitseman tietoverkoston alaisiin ohjelmiin.



Taipalsaarella häiriö vaikuttaa edelleen muun muassa sähköpostiliikenteeseen ja Dynasty-ohjelman toimintaan. Kyseisellä ohjelmalla tehdään ja laitetaan verkkoon kunnan päätöksentekoon liittyviä esityslistoja ja pöytäkirjoja.



Esimerkiksi maanantain valtuustokokouksen esityslistaa ole saatu tehtyä. Alustava asialista on olemassa, mutta kokous on päätetty jättää pitämättä kyseisenä ajankohtana. Uusi ajankohta ilmoitetaan, kun se on selvillä.

– Esityslistalla on niin isoja asioita, että niihin pitäisi päästä tutustumaan kunnolla. Niin päättäjien kuin tietysti myös kuntalaisten, valtuuston puheenjohtaja Heikki Niiva sanoo.



Lemillä vastaavat ongelmat kestivät tiistai-iltapäivästä torstaille, mutta tällä hetkellä kaikki on kunnossa. Savitaipaleella kaikki vian piirissä olleet tietojärjestelmät saatiin pelaamaan perjantaiaamuna.

Meita selvittää laajaa häiriötä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.