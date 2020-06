Konstun kiistelty kaava lähtee uudelleen valmisteluun – tekninen lautakunta käsittelee asiaa juhannuksen jälkeen

0

Konstunrannan asemakaava lähtee uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus päätti kiistellyn kaavan palauttamisesta tekniseen lautakuntaan viime tiistain kokouksessa.

Syynä ratkaisuun ovat kaava-alueen tämänhetkiset luonto-olosuhteet.

Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio vahvistaa, että kevään aikana alueella on tapahtunut merkittävä muutos. Kaavan jo kertaalleen kaatanut viitasammakko on levittäytynyt uudelle alueelle, joten kaavaa on muutettava.

Hirvikallion mukaan nyt on olemassa paljon linjauksia, jotka on arvioitava uudestaan. Yhtenä esimerkkinä on muun muassa ranta-alue, joka havaittiin viitasammakon kutualueeksi.

Myös laajan venevalkaman kohtaloa tulee nyt puntaroida.

Tekninen lautakunta käsittelee kaava-asiaa juhannuksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan. Kaavamuutos pyritään saamaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyksi.

Kaava oli kertaalleen tänä vuonna jo menossa valtuuston hyväksyttäväksi, sillä helmikuussa kunnanhallituksessa asiasta äänestettiin. Tuolloin äänestystuloksen perusteella kaava olisi hyväksytty kunnanhallituksessa.

Kaavasta on kiistelty jo vuosia. Se on kerännyt runsaasti huomautuksia, siitä on tehty useita lausuntoja ja vastustajat ovat keränneet nimiä adressiin.

Hirvikallio myöntää, että olisi hienoa saada asia jo maaliin.

Viimeisin aloite asuinrakentamisesta luopumisen puolesta tehtiin kuntalaisaloite.fi -palveluun 29. toukokuuta. Se keräsi lyhyessä ajassa kaikkiaan 332 nimeä. Aloite on lähetetty kuntaan.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi