Pääkirjoitus: Peltikolari ei enää välttämättä kuulu poliisille

0

Juhannusviikon parkkipaikkaruuhkassa saattaa törmätä uuteen tilanteeseen. Ihan kirjaimellisesti.

Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti viime viikolla toimintamalleista, jotka perustuvat kesäkuun alussa voimaan tulleeseen uuteen tieliikennelakiin. Jatkossa poliisia ei automaattisesti hälytetä paikalle vähäisiin onnettomuustilanteisiin, jollaisia ovat muiden muassa matalalla nopeudella esimerkiksi pysäköintialueella tapahtuvat peltikolarit, suistuminen ulos tieltä menosuunnassa tai kaatuminen moottoripyörällä.

Hätäkeskus arvioi tilannekohtaisesti tarvitaanko poliisia paikalle. Mikäli ei tarvita, osapuolten pitää sopia tilanne keskenään. Erimielisyyksissä vakuutusyhtiö tekee poliisin mukaan lopullisen päätöksen. Mikäli tilanteessa on loukkaantuneita tai epäily rikoksesta, toisen osapuolen ajokunnosta tai on tapahtunut vahinkoa kolmannelle osapuolelle, tehtävä välitetään poliisille.

Poliisin resursoinnin ja ajankäytön kannalta lain uusi kirjain on perusteltu. Toisaalta voidaan ajatella niinkin, että ilman poliisia monia peltikolareita selviteltäisiin vieläkin. Poliisin läsnäololla kun on yleensä asioiden selviämistä jouduttava ja myös osapuolia rauhoittava vaikutus. Paikan päällä kuultuna virkavallan sana painaa oletettavasti enemmän kuin vakuutusyhtiön viesti puhelimitse.

Myös onnettomuuden osallisten mahdollisista erimielisyyksistä johtuva turvallisuusuhka on hätäkeskukselle signaali hälyttää poliisi paikalle. Hankaluus on vain siinä, että tilanteet eskaloituvat nopeasti. Tieto siitä, että poliisi on jo saapumassa paikalle, voi ennaltaehkäistä ylilyöntejä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.