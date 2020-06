Katto oli korkealla ja seinät leveällä Lemin kunnanvaltuuston kokouksessa – koronan vaikutukset eivät kaada taloutta, mutta tiukkaa on – sama puheenjohtajisto jatkaa

0

Lemin valtuustossa oli katto korkealla ja seinät leveällä kuin entisessä vapaamielisen puolueen kokouksessa, sillä viime maanantaina päätökset tehtiin koulukeskuksen liikuntasalissa.

Erisuuntaisia mielipiteitä salissa ei kuultu, sillä kaikki ryhmät seisoivat talouden tasapainotusohjelman takana. Viime vuoden 682 000 euron verran alijäämäinen tilinpäätös hyväksyttiin tulevaisuuden haasteisiin suunnaten.

Taloudellisesti suurin haaste on yhteensä 2,9 miljoonan euron suuruinen alijäämä vuodesta 2017 alkaen. Se pitäisi kattaa kolmessa vuodessa eli miljoonan euron vuositahtia, koska talous kuntalain mukaan tasapainotettava vuoden 2022 loppuun mennessä.

Taustalla vaanii arviointimenettely, jossa puntarissa ovat edellytykset itsenäisen Lemin olemassaoloon.

Talouden tasapainotusohjelman ansiosta Lemi sai harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 420 000 euroa.

– Kokonaisuudesta voidaan sanoa, että ilman onnenkantamoista, esimerkiksi perintöä, Lemi ei tule talouden tasapainotuksesta selviämään edelletyssä aikataulussa, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä muistutti.

Mäkelän mukaan vuonna 2019 tasapainotusohjelmaa pystyttiin toteuttamaan suhteellisen hyvin. Veroprosentteihin tälle vuodelle tuli korotus ja kunnan henkilöstö väheni alle 120:een.

Asiat on saatu rullaamaan ja kaikissa virkamiesten haastatteluissa on välittynyt, että nyt on tekemisen meininki ja henkilöstö on sitoutunutta.

Juha Koivisto

Takapakkia tuli myyntituotoissa, jotka jäivät 680 000 euroa alle budjetoidun.

– Talouden tasapainotus perustui odotuksiin suurista myyntivoitoista. Tämä ei hevin toteudu, totesimme silloin, muistutti ryhmäpuheenvuorossaan Arto Penttilä (kok.).

– Vuoden 2020 kaksi ensimmäistä kuukautta sujuivat odotetusti, mutta sitten jysähti korona. Nyt voidaan sanoa, että lemiläisten palvelut pystyttiin järjestämään poikkeusoloissa hyvin ja henkilöstö hoiti töitään motivoituneesti. Koronaan ei Lemin kunnan talous yksinään kaadu. Verotulomenetyksiä on tullut tämän hetken ennusteen mukaan ainakin 750 000 euroa, mutta valtio kompensoi menetystä niin, että nettovaikutus on arvion mukaan noin 200 000 euroa miinusta, Mäkelä laski.

Lemin taloutta varjostaa myös Eksotelta tulevat kuntakohtaiset laskut mittavan alijäämän kattamiseksi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Koivisto (ps.) kiitteli vuoden 2019 arviointikertomuksen saatesanoissaan tasapainotusohjelman toteutusta.

– Investoinnit olivat maltillisia, suurimpana kohteena valokuitu, joka tuo elinvoimaa Lemille. Asiat on saatu rullaamaan ja kaikissa virkamiesten haastatteluissa on välittynyt, että nyt on tekemisen meininki ja henkilöstö on sitoutunutta, Koivisto kehui.

Kesäkuun kokouksessa oli aika valita kunnanvaltuuston puheenjohtajat yhden vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja Veli-Pekka Okko (kok.), ensimmäinen varapuheenjohtaja Matti Tapanainen (kesk.) ja toinen varapuheenjohtaja Antti Junni (sd.) jatkavat.

Valtuusto päätti, että Lemi siirtyy yhden valmistuskeittiön malliin ilman puolen miljoonan euron lisäinvestointitarvetta.

Kunta luopuu Eksoten toimintayksiköiden aterioiden valmistuksesta, joka siirtyy Eksoten hankinnoiksi Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä.

Kaikki kunnan omassa palvelutuotannossa tarvitsemat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriat valmistetaan jatkossa koulukeskuksen keittiössä.

Palolan keittiön työntekijät siirtyvät kunnan muihin keittiöihin. Taloussuunnitelman mukaisesti siivous- ja ruokapalveluiden henkilöstömäärää on pystytty vähentämään.

Valtuustovahti

Kokouspaikka ja aika: Lemin koulukeskuksen liikuntasali, ma 15.6. klo 19.

Kokouksen kesto: pelikellon mukaan 44 minuuttia.

Asioita esityslistalla: 12.

Eniten äänessä: Arto Penttilä (kok.).

Yleisöä paikalla: 0.

Pöytäkirjan ulkopuolelta: Ovensuussa oli käsidesiä ja suojamaskeja, joiden käyttö oli vapaaehtoista, ei havaintoja maskien käytöstä.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.