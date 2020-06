Lukijan mielipide: Kaavavalmistelu tulee lopettaa Konstunrannassa

0

Konstunrannan asemakaavan muutoksen oli tarkoitus edetä Taipalsaaren kunnanvaltuustoon maaliskuussa 2020, jolloin koronavirus lykkäsi asian käsittelyn. Toukokuussa 2020 esteeksi ilmaantui viitasammakko.

Edellinen kunnanvaltuuston hyväksymä Konstunrannan kaava kaatui Itä-Suomen hallinto-oikeudessa kyseiseen sammakkoon vuonna 2018. Asukkaiden muistutuksia nykyisestä kaavaehdotuksesta ei ole otettu huomioon kuin pintapuolisesti.

Kunnanhallitus päätti 9. kesäkuuta palauttaa Konstunrannan asemakaavan muutoksen tekniseen lautakuntaan.

Haluan korostaa tosiasiaa, että kyseessä on myös kaavamuutos, jossa jo hyväksytyssä Konstunkankaan 1980 -luvun kaavan virkistysalue uimarantoineen pirstotaan ja tuhotaan.

Konstunkankaan kaava oli tuolloisten päättäjien vahva tahtotila, mikä pohjautui annettuihin lausuntoihin. Toivon, että nykyiset päättäjät arvostaisivat aiempien päätöksentekijöiden näkemyksiä ja päätöksiä.

Konstunkankaan onnistuneesta rakennuskaavasta voi olla edelleen ylpeä. Ei mennä rikkomaan alkuperäistä kiitosta saanutta kaavaa. Saimaanharjun alueen kaavoitusta voidaan edelleen laajentaa, mikä oli alkuperäinenkin tarkoitus 1980-luvulla.

Alueen asukkaat ovat voimakkaasti vastustaneet kaavamuutosta ja tulevat vastustamaan. Koronakevät on avannut ihmisten silmät sen suhteen, miten kallisarvoinen, laaja ja ainutlaatuisen kaunis virkistysalue asukkailla on.

Järjettömänä ihmiset kaavamuutosta pitävät. Luontoarvojen tulisi ohjata kaavoitusta enemmän kuin eurojen.

Alueen käyttö keväällä on runsastunut. Tervehditään tuntemattomia, hymyillään ja vaihdetaan muutama sana sopivan etäisyyden päästä.

Virkistysalueen pirstomisesta en ole kuullut yhtään myönteistä näkemystä kohtaamieni ihmisten kanssa. Järjettömänä ihmiset kaavamuutosta pitävät. Luontoarvojen tulisi ohjata kaavoitusta enemmän kuin eurojen.

Kaavoittamattomia alueita löytyy. Kyseisessä kaavassa eurojen tulovirta on pieni, mutta investoinnit mittavat, joihin Taipalsaarella käsitykseni mukaisesti ei ole varaa useisiin vuosiin.

Taipalsaari on asettanut tavoitteeksi säilyä itsenäisenä kuntana ja se vaatii leikkauksia ja säästöjä. Olisi virhe seisottaa luonnonkaunis alue vuosia kaavoitettuna, mutta ei toteuttamiskelpoisena.

Odottelu tulee olemaan tulppa muiden mahdollisesti kaavoitettavien alueiden markkinoinnin onnistumiselle ja jo olemassa olevien kaavoitettujen tonttien myynnille. Nykyisen alavireisen kierteen katkaisemiseksi tarvitsemme positiivisia signaaleja.

Sammakon ansiosta päätöksentekijöille on annettu lisäaikaa harkita, edetäkö kaavamuutoksessa vai ei. Toivottavasti myös asukkaiden näkemykset otetaan huomioon ja kaavamuutosvalmistelu lopetetaan ja harkitaan, mitä Taipalsaaren kokonaisvaltainen pidemmän ajan suunnittelu vaatii.

Pyritään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kehittämään Taipalsaarta tahtotilana taipalsaarelaisten hyvinvointi. Ei edetä pakonomaisesti, vaikka euroja on hankkeeseen jo käytetty. Edetään viisaasti harkiten.

Arto Kivelä on tehnyt kuntalaisaloitteen 29. toukokuuta kaavamuutoksen pysäyttämiseksi. Riittävä määrä allekirjoituksia tuli muutamassa päivässä.

HEIKKI TENHOVIRTA

Taipalsaari

