Savitaipaleen tennishalli halutaan lahjoittaa kunnalle – asia on kunnanhallituksen käsittelyssä heti juhannuksen jälkeen

0

Tenniksen sisäpelimahdollisuus on säilymässä Savitaipaleella.

Liikuntatalon vieressä sijaitsevan tennishallin omistava Savitaipaleen hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Oy (SLH) on päättänyt lahjoittaa ylipainehallin kaikkine varusteineen ja tarvikkeineen Savitaipaleen kunnalle.

Yhtiön hallitus teki päätöksen lahjoittamisesta 31. toukokuuta ja Savitaipaleen kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina 22. kesäkuuta. Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen esittää, että kunta ottaa lahjoituksen vastaan elokuun alusta alkaen ja tuolloin vastuu hallin ylläpidosta siirtyy kunnalle.

Tenniksen tulevaisuus on puhuttanut Savitaipaleella entistä painokkaammin viime tammikuusta lähtien.

Tuolloin SLH:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha kertoi Länsi-Saimaan Sanomille, että yritys puretaan ja yhtiön toiminta tennishallissa päättyy toukokuun lopussa. Toiminta on ollut tappiollista. Kunta on tukitoimena ostanut hallista vuoroja, mutta ei ole ollut halukas sen ostamiseen tai vuokraamiseen.

Juhannuksen jälkeen käsittelyssä olevalla lahjoituksella SLH haluaa osaltaan varmistaa tenniksen harrastamisen jatkumisen Savitaipaleella elinvoimaisena.

Yhtiön mukaan ilman sisäpelimahdollisuutta lajin harrastaminen tulisi merkittävästi vähenemään myös kesäkaudella. Lisäksi halutaan turvata aktiivinen juniori- ja seniorivalmennus sekä tennislukiotoiminta.

Mikäli kunnanhallitus päättää ottaa tennishallin lahjoituksena vastaan, siirtyvät hallin käyttövuorojen varausjärjestelmä sekä laskutus kunnan vastuulle samoin kuin kaikki kiinteistön ylläpitovastuu sisältäen muun muassa lämmityksen, sähkön, kiinteistöhuollon ja päivystyksen.

Lahjoituksen edellytyksenä on, että Savitaipaleen kunta tekee päätöksen sen vastaanottamisesta viimeistään 22. kesäkuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Savitaipaleen tennishalli laitetaan myyntiin – hallin omistava yhtiö ajaa toimintansa alas (28.1.2020)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.