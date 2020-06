Lähihoitajasta tuli levyttävä artisti – savitaipalelaislähtöinen Markus Tuhkalainen lyö tahtia Aston Kalmarissa, jonka jäsenet löysivät toisensa netistä

– Paljon olemme kiertäneet paikallisten yhtyeiden mukana, ja sieltä tulee aina uusia kontakteja, 22-vuotias Markus Tuhkalainen kertoo.

– Se on hyvä juttu se. Toivon, että meistä kiinnostuttaisiin.

Savitaipaleelta kotoisin oleva Tuhkalainen on lappeenrantalaisen Aston Kalmari -yhtyeen rumpali.

Suomirockia soittava yhtye on ollut koossa nyt puolentoista vuoden ajan.

Alun perin kyse oli laulaja Aleksi Arolan yhden miehen kokoonpanosta, mutta marraskuussa 2018 Aston Kalmariin liittyi kolme nuorta miestä lisää.

– Aleksi löysi meidät muusikoiden.net-sivuston ilmoituksella. Emme tunteneet toisiamme entuudestaan, Tuhkalainen kertoo.

– Se osui kerralla nappiin, kemiat kohtasivat. Aiemmat bändiviritykset ovat aina kaatuneet johonkin.

Aston Kalmari soittaa Tuhkalaisen luonnehdinnan mukaan suomirockia, johon on yhdistetty myös vaihtoehtorockia ja grungea.

Yhtye on tehnyt parikymmentä keikkaa ympäri Suomea. Se on soittanut muun muassa Kotiteollisuuden lämmittäjäesiintyjänä.

Markus Tuhkalaisen matka rumpujen takana alkoi 14 vuotta sitten, kun alakouluikäinen Tuhkalainen innostui musiikista.

– Halusin aloittaa soittoharrastuksen, ja rumpalit olivat mielestäni siistejä tyyppejä, hän naurahtaa.

– Aluksi opettajanani oli Taisto Taalikainen, sen jälkeen olen itseoppinut.

Tuhkalainen on soittanut vuosien varrella useissa eri kokoonpanoissa. Hän on edelleen mukana vuonna 2015 muodostetussa ja satunnaisesti keikkailevassa coveryhtyeessä The Roof.

Aston Kalmari julkaisi toukokuussa esikoisalbuminsa, joten Tuhkalainen on nyt myös levyttävä artisti.

Levy tehtiin omakustanteena, ja se ilmestyi ainoastaan virtuaalisessa muodossa. Levyllä on kymmenen kappaletta.

Ajatusten ampiaispesä -niminen julkaisu sisältää Tuhkalaisen mukaan tositarinoita parisuhdeongelmista ja niiden seurauksista.

– Kappaleet ovat tarttuvia suomirock-kappaleita melankolisilla lyriikoilla. Ne ovat Aleksin säveltämiä ja sanoittamia.

Vaikka oma levy ilmestyi sähköisenä, Tuhkalainen on tässä asiassa vanhan liiton miehiä. Hän keräilee ja kuuntelee vinyylilevyjä.

– Minulla on oma soitinkin, sain sen viime kesänä tyttöystävältä lahjaksi, Tuhkalainen kertoo.

Innostus vinyyleihin syttyi jo lapsuudenkodissa, jossa on vanha vinyylisoitin. Vanhempien luota löytyvät myös rummut, joita omassa kerrostaloasunnossa ei ole.

– Aina kun pystyn, menen sinne soittelemaan.

Silloin kun Tuhkalainen ei soita tai kuuntele musiikkia, hän huolehtii vanhusten hyvinvoinnista. Rumpali työskentelee lähihoitajana Eksoten kotihoidossa. Myös Tuhkalaisen vanhemmat ja veli ovat lähihoitajia.

– Se on ihmisläheinen työ, joka on kiinnostanut minua aina. Opiskelin kuitenkin ensin kokiksi, ja vaihdoin alalle vasta äskettäin.

Markus Tuhkalainen

Syntynyt vuonna 1997 Savitaipaleella.

Asuu Lappeenrannassa tyttöystävänsä ja kahden kissan kanssa. Perheeseen kuuluvat myös Savitaipaleella asuvat vanhemmat sekä Lappeenrannassa asuva veli.

On kouluttautunut sekä kokiksi että lähihoitajaksi. Työskentelee Eksoten kotihoidossa.