Pääkirjoitus: Lähiseutu haltuun

Eletään kesälomakautta. Heinäkuuhun siirrytään melko erilaisissa tunnelmissa, mitä ehkä alkuvuodesta ajatteli. Kevään koronakriisin tiimoilta esimerkiksi monet kesätapahtumat on peruttu. Ne ovat olleet monelle paikkakunnalle kesän kohokohta. Peruminen saattaa joidenkin mielestä hetkittäin tuntua liioittelulta, sillä koronatilanne on Etelä-Karjalassa ja koko maassa tällä hetkellä maltillinen. Vaikka tilanne kotimaassa on hyvä, maailmalla kytee. Niin kauan kun asia on näin, ei Suomessakaan ole syytä tuulettaa.

Kesä helteineen on kuitenkin monen lomalaisen kohdalla onnen omiaan syy unohtaa huolet. Mökkeily, ajanvietto läheisten kanssa ja kesäinen puuhastelu vievät mukanaan. Toisaalta osan kohdalla tilanne voi olla kaikkea muuta kuin huoleton: työttömyys tai lomautus ovat voineet tuoda mukanaan kovia haasteita. Moni unelma tai suunnitelma on voinut kariutua, kesälomabudjetti voi olla jotakin aivan toista mitä piti tai sitä ei ole ollenkaan. Matkasuunnitelmat ovat voineet mennä uusiksi tai sitten ne on tarkoituksella laitettu jäihin, vaikka viimein saisi jo luvalla liikkua vapaammin. Heinäkuussa lievennyksiä tulee lisää, mikäli silloinen tilanne sen sallii.

Kuluneena keväänä oli ja nytkin on oiva tilaisuus katsastaa tarkemmin vaikka ihan lähiseutua, toki turvallisuusohjeet muistaen. Kaikenlaista jännää voi tehdä ja nähdä myös ilmaiseksi ja ilman suurten ihmismassojen kohtaamista.

Käymisen arvoisia kohteita löytyy myös Länsi-Saimaan kunnista; vastikään vietettiin esimerkiksi Saimaan saaristoreitin avajaisia. Lisäksi Länsi-Saimaankin kunnissa on lukuisia Saimaa Geopark -kohteita.Vaikeina aikoina yritteliäisyyttäkin löytyy. Mikkelintien varressa pitkään tyhjänä seisonut Puolmatka on saanut uuden elämän 10-Paikkana. Yritetäänpä siis nähdä myös lähelle, eikä hapuilla vain kauas.

Anniina Meuronen

