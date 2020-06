Varhaisperunaa saadaan tavalliseen tapaan – myös kesän ensimmäinen säilörehusato onnistui hyvin

0

Varhaisperunasta on nautittu Etelä-Karjalassa reilun viikon ajan, tiedottaa Etelä-Suomen ProAgria.

Kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinolan mukaan varhaisperunan sato on normaali, vaikka sitä jouduttiin suojelemaan hallalta toukokuussa tavallista enemmän.

Kesä- ja varastoperunan sadosta tulee näillä näkymin normaali.

Kesän ensimmäinen säilörehusato onnistui niin ikään hyvin parin viikon takaisen sadejakson ansiosta. Myös viljojen, herneen, härkäpavun ja kuminan tilanne on hyvä. Paikoittain viljakasvustot ovat kuitenkin voineet kärsiä sadejakson aikana liiasta vedestä.

Rypsi ja rapsi ovat puolestaan kärsineet tuholaisista.

LSS

