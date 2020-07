Verkkokysely: Kuunteletko C-kasetteja?

0

Moni arkinen asia on vuosikymmenien varrella muuttunut, ja niin myös musiikin kuuntelu. Vinyylisoittimista on tultu pitkä matka musiikin suoratoistopalveluihin. Ihminen on kuitenkin nostalgiaan taipuvainen, ja jo jonkin aikaa uudelleen muotia ovat olleet esimerkiksi vinyylilevyt. Kasettisoittimissa vuosikymmeniä sitten pyöritettyjä C-kasettejakaan ei ole haudattu joutavana turhakkeena, vaan esimerkiksi maakuntalehti Etelä-Saimaa uutisoi äskettäin, että C-kasetit ovat tulossa takaisin.

