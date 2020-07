Pääkirjoitus: Kierrätys on kunnia-asia

0

Facebookin Savitaipale-ryhmässä kuohui taannoin, kuten kuntien ja kaupunkien omissa someryhmissä usein käy. Joku oli laittanut kuvan kierrätyspisteestä, jossa on lukuisia täynnä olevia roskasäkkejä jätettynä keräyspisteen viereen. Kuvan julkaisija sadattelee, että olisi pitänyt etsiä seuraava ekopiste, kun edellinen kerran on täysi. Joku maltillisempi kommentoija muistuttaa, että parempi keräyspisteen lähelle kuin johonkin mihin jäte ei ainakaan kuulu.

Totta, kuva oli kaikessa karuudessaan asiallinen. Siinä komeilee muovinkeräysastia, ja viereen jätetyt säkitkin vaikuttavat kuvan perusteella sisältävän juuri muovia. Niitä ei ole voinut laittaa astiaan, koska se on täynnä. Toivottavasti sitä muovia. Kahden tunnin päästä joku on julkaissut kommenttikenttään kuvan täysin siististä samasta kohteesta.

Meitä kehotetaan koko ajan kierrättämään. Sitä myös iloksemme tehdään jatkuvasti helpommaksi. Länsi-Saimaan kunnissakin on muun muassa Hyödyksi-asemia ja Rinki-ekopisteitä, joihin voi erikseen lajitella eri jätteet. Koronatilanne on saattanut jopa lisätä kierrätysintoa. On ollut aikaa tiskata jugurttipurkit ja käydä kodin nurkkia läpi. Kotoa on saattanut myös löytyä kierrätettävää; niin käyttökelpoista kierrätyskeskukseen vietäväksi kuin roskaa.

Muovi muovinkeräyspisteen vieressä on aina parempi kuin muovi tai hyljätty sohva maastossa, niitäkin kuvia toisinaan näkee. Ja tietenkin toivoa sopii, että kierrätetty materia menee myös jatkojalostukseen.

Viime viikolla Iltalehti (25.6.) tarttui ruotsalaisen iltapäivälehti Expressenin uutiseen Jysk-myymälöiden lajittelupolitiikasta. Lehden mukaan paikan omien jäteastioiden vierestä oli löytynyt tarkoituksella käyttökelvottomaksi viillettyjä myymättömiä huonekaluja, joista piti päästä eroon. Saman ilmiön kerrotaan toistuneen. Selityksiä löytyi, mutta ne ontuivat.

Perin outoa. Kierrätetään siis asiallisesti.

Anniina Meuronen

