Savitaipaleella korjataan viemäriä sukittamalla – tietä on jouduttu avaamaan kahdesta kohdasta

Savitaipaleen keskustan alueella on tehty tällä viikolla pääviemärin saneeraustöitä.

Tietä on jouduttu avaamaan sekä Kievarintieltä Savitaipaleen apteekin kohdalta että Kuolimontieltä toimintakeskus Suvannon vierestä. Kuolimontie on suljettu liikenteeltä Peltoinlahdentien puoleisesta päästä.

Kunnan infran työnjohdosta vastaava Mika Repka kertoo, että työt jatkuvat vielä ensi viikolla, kun sekä apteekin että Suvannon luona sukitetaan viemäreitä.

– Työtä tehdään, koska vanha betoniviemäri on huonossa kunnossa. Asia pystytään korjaamaan sukituksella ilman, että viemäriä täytyy avata koko matkalta, Repka kertoo.

Hän arvelee, että sukitustyöt valmistuvat ensi viikon loppuun mennessä, minkä jälkeen kaivannot vielä peitetään.

